Madagascar: Cuniculture - Amélioration de la nutrition dans l'Amoron'i Mania

La cuniculture affiche une bonne croissance, depuis cinq mois, dans la région Amoron'i Mania, d'après les informations publiées par la Représentation de la FAO (Organisation pour l'alimentation et l'agriculture) pour Madagascar, Comores, Maurice et Seychelles.

« Dans le cadre du projet d'amélioration de la nutrition par une approche multisectorielle (IFNA) dans la région, 50 éleveurs ont reçu, chacun de la FAO, trois lapins (un mâle et deux femelles) de race Géant des Flandres avec les matériels et les formations nécessaires. Actuellement, ces 50 éleveurs ont, en moyenne, 6 à 12 lapins et peuvent adopter une alimentation riche en protéine animale », a-t-elle indiqué. En effet, avec les bonnes techniques, ces éleveurs ont de bonnes performances dans cette activité d'élevage de lapins, bien qu'il s'agit d'une nouvelle pratique pour certains d'entre eux.

A noter que l'objectif, pour le projet IFNA - initié par le Gouvernement malgache et financé par le Japon - est d'améliorer la nutrition dans la région Amoron'i Mania, grâce à la promotion de la production diversifiée et l'alimentation équilibrée, variée et saine, à la facilitation de l'accès aux infrastructures d'hygiène afin de maintenir un environnement sain et salubre et à l'amélioration de l'alimentation scolaire des enfants avec l'introduction du riz fortifié en nutriments.