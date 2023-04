Madagascar: Business Forum régionaux - Un rendez-vous économique de haut niveau pour l'émergence des régions Est du pays

Place au développement économique régional et inter-régional. L'Economic Development Board of Madagascar (EDBM) a réussi le défi de réunir les principaux acteurs économiques publics et privés de trois régions de l'Est (Atsinanana, Alaotra Mangoro, Analanjirofo) pour plancher sur les moyens et actions à entreprendre pour l'émergence régionale.

Le Business Forum Régionaux (BFR) qui a ouvert ses portes, hier, au Port Academy Center Toamasina (PACT), a enregistré un franc succès en réussissant à mettre sur le même plateau les décideurs du secteur public, les opérateurs du secteur privé, les investisseurs directs nationaux et étrangers ainsi que les partenaires techniques et financiers. Le but, promouvoir et échanger sur les projets et opportunités d'investissements de ces trois régions.

PEM

Le BFR constitue en tout cas la preuve de la volonté de l'EDBM de mobiliser les investissements privés en lien avec les objectifs de développement fixés dans le Plan Emergence Madagascar (PEM). Lantosoa Rakotomalala, président du nouveau Conseil d'Administration de l'EDBM, a d'ailleurs fait état des « nouvelles orientations stratégiques qui se dessinent actuellement et qui à positionner l'EDBM comme une véritable agence de développement économique ». Pour Josielle Rafidy, Directrice générale de l'EDBM, le BFR permet d'avoir une vue d'ensemble des programmes et projets de développement des ministres sectoriels et des PTF, d'explorer des pistes de partenariat et de renforcer des dialogues publics et privés régionaux afin de dégager des solutions aux problématiques locales pouvant freiner les investissements. Des objectifs qui ont toutes les chances d'être atteints, à voir les volontés respectives de tous les participants publics et privés qui ont participé à la réunion. Pour l'administration, les efforts sont axés sur la mise en place d'infrastructures et sur la facilitation des investissements.

Potentialités

A propos d'investissements justement, l'EDBM mise un peu plus sur les investissements directs internationaux tout en cherchant davantage à mobiliser les investissements directs étrangers. Et les trois régions, Atsinanana, Alaotra Mangoro et Analanjirofo, ont visiblement tout pour attirer ces investisseurs, au vu des immenses potentialités dont elles disposent. Les participants au BFR ont été informés sur ces potentialités durant la première consacrée à la présentation des opportunités et perspectives développement économique dans les trois régions. Agribusiness, mines, énergies, tourisme, pêche, huiles essentielles, café, girofle, vanille... constituent autant de secteurs qui peuvent contribuer au développement de ces trois régions. Le BFR constitue en tout cas une grande étape de franchie vers l'atteinte de la vision du président de la République, Andry Rajoelina, pour le développement harmonieux de toutes les régions du pays. Sur ce point d'ailleurs, la Directrice du cabinet de la Présidence a réitéré, dans son discours, que le président de la République oeuvre pour l'atteinte de ces objectifs de développement régional. Notons que plusieurs membres du gouvernement ont participé au Business Forum Régionaux qui sera étendu dans d'autres régions du pays.