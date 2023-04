Afrique: 48e RNS / Sport individuel - Les inscriptions se poursuivent jusqu'au samedi

Sept disciplines individuelles seront au programme de cette Rencontre Nationale Sportive à Vichy.

Tout le monde aura sa part et ne sera pas lésé à la RNS comme lors des précédentes éditions. Si les participants aux sports collectifs sont déjà fixés sur leurs adversaires, pour les disciplines individuelles, les inscriptions ne sont pas encore bouclées. Sept disciplines sportives ont été retenues à savoir le judo, le karaté, la natation, le golf, le tennis de table, le tennis et la pétanque. « Comme annoncé, pour les sports individuels entre autres les arts-martiaux, le tennis, le tennis de table et la pétanque, les athlètes auront jusqu'au 10 avril pour finaliser les inscriptions et le samedi 16 avril à Vichy », tel a été communiqué par les organisateurs sur la page Facebook.

Le tournoi de tennis de table organisé en partenariat avec l'EMTT se tiendra au Gymnase les Célestins de Vichy. Le tournoi individuel par catégorie se jouera dans l'après-midi du samedi 8 avril et les tournois mixtes toutes catégories c'est dimanche. La natation fait son grand retour à la RNS. Cette année, les compétitions se dérouleront à la piscine de la ville de Cusset le dimanche avec des courses 25m, 50 m brasse, 100m brasse, 50 m dos, 50 nage-libre, 100 nage libre, 50 m papillon et un relais surprise.

Démonstration

La pétanque, c'est une discipline qui intéresse les Malgaches et ils excellent aussi. Toujours au rendez-vous de la RNS, pour cette 48e édition, le tournoi se jouera au Boulodrome du Parc Omnisport Route de Charmeil, Bellerive sur Allier. Il y a des tournois doublettes femmes, hommes, mixtes et jeunes, triplettes hommes et dames, tirs de précision hommes, femmes et jeunes. Le tournoi de tennis se jouera le samedi après-midi et dimanche matin sur les courts du Sporting Vichy Bellerive.

Pour le judo, il n'y aura pas encore de compétition, comme c'est la première fois, il s'agit tout simplement d'une démonstration effectuée par les responsables et une initiation et entraînement d'ensemble pour faire connaître à la diaspora qu'il y a des talents malgaches dans ce sport. Le karaté sera au Dojo du Parc Omnisport pour les séances de démonstration et d'initiation. Pour le golf, le début du parcours se fera à 9 heures au Golf Sporting club de Vichy uniquement dans la matinée du samedi.