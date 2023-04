Madagascar: OJM - Come-back du tournoi inter-média

Le tournoi inter-média organisé par OJM est de retour. Le football et le basketball seront à l'honneur dans la capitale les 22 et 23 avril et le 6 mai 2023.

Une ambiance confraternelle basée sur un esprit de solidarité. L'ordre des journalistes de Madagascar (OJM) en collaboration avec l'Union des journalistes sportifs de Madagascar (UJSM) et les Journalistes basketteuses (JOBA) organisera un tournoi inter-média qui se déroulera dans la capitale les 22 et 23 avril et 3 mai prochains. La compétition Open est ouverte à tous les organes de presse. Pour ceux des régions, ils peuvent participer en groupe au nom de l'association des journalistes respective s'ils n'atteignent pas le quorum. Deux disciplines y seront au programme, à savoir le football à sept hommes ainsi que le basket-ball mixte. Une équipe de football doit être formée par 13 joueurs et deux coachs, tandis qu'en basketball, elle doit constituer dix joueurs et deux coachs. Dans un média, tous les services pourraient participer que ce soit les rédactions, les réalisateurs, caméraman, photographe, même les chauffeurs et les sécurités. La réunion technique aura lieu le jeudi 20 avril.

« L'objectif est de réunir les journalistes dans le monde des médias à travers cet évènement sportif, d'atteindre la vision définie par le bureau de l'OJM que les journalistes professionnels unissent pour le développement », a fait savoir Monica Harimbola Rasoloarison, président de l'OJM lors de la conférence de presse, hier, à Ambohidahy. L'événement entrera également dans la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse du 3 mai.

Détente et convivialité

« Le tournoi est réservé à tous les personnels qui sont impliqués dans le monde des médias. Nous, les journalistes sommes des références, donc ce n'est pas à nous de donner des mauvaises exemples », a ajouté Oméga Ranaivojaona, organisateur de l'évènement. La phase de groupe et les quarts de finale se dérouleront les 22 et 23 avril, tandis que les demi-finales ainsi que les grandes finales s'étaleront le 6 mai suivi d'un match de gala. « Pour que la compétition soit plus professionnelle, les participants auront chacun un numéro matricule. Il y aura aussi un contrôle au début du tournoi », a-t-il poursuivi. Les inscriptions sont ouvertes ce jour jusqu'au 17 avril. Le versement du frais d'inscription se fera via Mvola et en ligne via la page de l'OJM, à hauteur de 60 000 Ariary. L'OJM prendra en charge toutes les dépenses de la compétition. Les vainqueurs seront récompensés avec de médailles et de trophées.