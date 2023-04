Madagascar: Week-end pascal - Le rush a commencé dans les gares routières

Déjà légèrement en hausse depuis le début de la semaine, l'affluence dans les gares routières a connu une hausse pour certaines destinations depuis mercredi dernier.

La destination Antsirabe est toujours aussi prisée, avec une hausse des demandes de l'axe Tana Antsirabe. La direction inverse enregistre, toutefois, moins d'affluence, du moins au jour d'hier. Tous les ans, Antsirabe, destination phare depuis des décennies, connaît une affluence qui n'est pas pour déplaire aux transporteurs routiers, avec, malgré tout, quelques constats de baisse des ventes de tickets pour les taxis-brousse.

Record inégalé

Cette semaine, le début du rush a bel et bien été observé. Les transporteurs affirment, cependant, que le nombre de passagers enregistrés dans les gares routières n'égale pas encore celui des meilleures saisons, avec seulement trois à cinq véhicules de plus que d'habitude, par jour, qui prennent le départ, alors que lors des saisons antérieures à la pandémie de Covid-19, la hausse en termes de nombre de taxis-brousse en partance vers Antsirabe peut aller du simple au double durant le week-end pascal. Contre toute attente, du moins, hier, aucune hausse de tarif n'a été constatée par les voyageurs, si chaque année, les usagers vers la destination Antsirabe sont toujours confrontés à ce problème de hausse du tarif, jugée « illégale et non justifiée », pratiquée par les transporteurs.

Autres destinations

Les passagers voyageant vers les autres destinations comme Toamasina, Moramanga et l'axe Sud au-delà d'Antsirabe, sont également en hausse ces derniers jours, sans encore battre les records. Les transporteurs comptent sur les journées d'aujourd'hui et de demain pour espérer voir leurs recettes répondre à leurs attentes. Les retours, attendus dès le lundi de Pâques, et jusqu'à la fin de la semaine prochaine, sont les dernières opportunités pour les transporteurs de sauver ce qui peut l'être durant la saison pascale.