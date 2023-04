Madagascar: Gouvernement - Participation de plusieurs ministères à des rendez-vous internationaux

La participation de plusieurs ministères et/ou ministres à des forums et ateliers internationaux aux quatre coins du monde, a reçu l'accord du conseil de gouvernement dirigé par le PM Christian Ntsay qui a eu lieu hier, au Palais de Mahazoarivo.

Genève

Le ministre de la Santé Publique a assisté au 5ème Forum mondial sur les ressources humaines pour la Santé qui s'est tenu du 03 au 05 avril dernier à Genève.

Seychelles - La Réunion - Afrique du Sud

Pour sa part, le département de Paubert Mahantante était représenté à la 2ème édition du Sommet ministériel du secteur de la Pêche des Pays du Sud-Ouest de l'Océan Indien qui s'est déroulé hier à Port Victoria aux Seychelles. Le ministère de la Pêche participera aussi à l'Atelier de restitution finale du Projet européen CORECRABE du 10 au 14 avril à la Réunion. And last but not least, le même ministère sera de la partie les 18 et 19 avril au Cap, en Afrique du Sud, à l'atelier sur le Renforcement à l'adaptation basée sur les écosystèmes marins et côtiers (EbA) dans les réponses climatiques nationales des Etats côtiers de la SADC.

New-York - Londres

De son côté, le ministère de l'Economie et des Finances prendra part au Forum de suivi de financement pour le développement (FD-Forum) du 17 au 23 avril prochain à New York. Le ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ne sera pas en reste avec la présence de Gabriella Vavitsara Rahantanirina au 19ème Forum mondial sur l'Éducation, prévu du 07 au 09 mai à Londres.

Hunan - Oslo

Le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Olivier Herindrainy Rakotomalala est, quant à lui, invité au « Foreign Affairs Office of the People Government of Hunan Province » qui aura lieu dans cette province chinoise du 10 au 14 avril. Tous ces forums et ateliers internationaux renforcent la présence dans le concert des Nations de Madagascar qui fait partie des pays touchés par les changements climatiques. D'où le feu vert du conseil de gouvernement à la participation au Panel mondial sur le rôle de l'Espace dans la lutte contre le changement climatique et le renforcement de la résilience climatique (GLOC23) du 23 au 25 mai à Oslo, Norvège.