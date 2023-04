Madagascar: Énergie pour tous - 13 véhicules pickups attribués par le Projet LEAD à la Jirama

Le projet pour l'amélioration du taux d'accès à l'électricité avance à grande vitesse. Plusieurs équipements sont déjà à la disposition de la Jirama et d'autres sont encore attendus des projets soutenus par les partenaires techniques et financiers.

L'accélération de la mise en oeuvre des nouveaux branchements aux réseaux de la Jirama est soutenue par le projet LEAD (Least-Cost Electricity Access Development). D'ici la fin de cette année, l'Etat et la Jirama ambitionnent de réaliser 170.000 Branchements Mora et de traiter rapidement, afin d'atteindre l'objectif d'accorder l'accès à l'électricité pour tous. Deux semaines après la réception officielle des cinquante camions octroyés par le projet LEAD, la Jirama a encore reçu hier treize véhicules pickups. Selon le ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa, ces véhicules seront déployés par les départements techniques de la Production, Transport et Distribution de l'électricité.

Ils permettront d'accélérer le transport des kits et compteurs pour la réalisation du projet Branchements Mora, de transporter les équipements utilisés pour les activités d'amélioration et d'extension des réseaux, d'appuyer la Jirama dans l'insuffisance des moyens de transport pour la réalisation des interventions d'urgences liées aux secteurs électricité et eau, ainsi que de faciliter la réalisation des branchements en souffrance.

Meilleurs coûts

Le projet LEAD est initié par l'Etat et mis en oeuvre par la Jirama avec la Banque mondiale. Comme son nom l'indique, ce projet vise l'amélioration et l'extension des réseaux électriques à des coûts plus compétitifs. A cela s'ajoutent les objectifs de la distribution, des Branchements Mora et de l'alimentation en électricité de tous les Centres de santé de Base (CSB) des quatre coins de la Grande-île. Par ailleurs, avec les nombreux défis à relever et la résolution des problèmes techniques ponctuels, les techniciens de la Jirama font quotidiennement face à des courses contre la montre. Selon leurs représentants, ces appuis du projet LEAD avec des dons de véhicules pourront impacter significativement la performance de la société d'État, dans ses tâches opérationnelles.

Après ces camions et ces pickups, le ministère de l'Energie et des Hydrocarbures et la Jirama attendent la remise des kits et compteurs pour les Branchements Mora. Lors de la réception des 13 véhicules qui s'est tenue hier à Antanetibe Analamahitsy, le ministre Solo Andriamanampisoa a lancé un nouvel appel pour inviter la population à s'inscrire dès maintenant auprès des agences de la Jirama, pour bénéficier du projet Branchement Mora. D'après ses dires, ce branchement ne coûtera que 30.000 ariary. Bref, à travers le projet LEAD, l'Etat, la Jirama et les partenaires de développement comptent mettre l'accès à l'électricité, à la portée de tous.