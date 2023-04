Madagascar: Football / UEFA Assist - Le leadership et le marketing au centre du débat

Coup de pouce au football malgache. Six experts de l'Union des associations européennes de football (UEFA) ont écouté les acteurs du football à Madagascar et ont proposé un plan d'actions dans le cadre du développement de la discipline. Des séminaires dans le cadre de l'UEFA Assist, un programme de coopération de l'instance européenne avec les autres confédérations, a réuni toutes les parties prenantes du football malgache du 29 mars au 6 avril au Novotel à Ivandry. Deux thèmes différents ont été abordés durant les neuf jours. Le premier s'agit du programme de retraite de leadership. «C'était une occasion de faire un compte rendu de la situation du football à Madagascar à la fédération. Nous avons fait une analyse en discutant avec les différents acteurs sous forme d'entretien. Nous avons parlé de défi et des opportunités que la fédération peut entreprendre» a mentionné Marie Cécile Claire, coordinatrice des relations internationales de l'UEFA.

Les quatre derniers jours ont été consacrés au football pour les femmes, le développement des femmes dans le football, qui les aide à développer leur compétence personnelle et professionnelle, redorer l'image de l'équipe nationale féminine et mettre en place une structure pour les jeunes.

Projets réalistes

Les points discutés sont maintenant entre les mains de la fédération. C'est à l'instance nationale de les valider ou modifier avant de procéder au plan opérationnel, aux actions qui pourraient être entreprises en six mois. «C'était une occasion de bien définir la responsabilité de chacun afin de contribuer à l'image de la bonne gouvernance au sein de la fédération..., Il faut respecter les procédures dans la concrétisation des projets... Et l'innovation sera la mise en place d'un système de contrôle financier» a confié la secrétaire générale de la fédération, Ranja Mahatovo.

Les deux dernières journées ont été dédiées au thème sur le foot pour les femmes qui a regroupé des représentantes de la fédération, du ministère de la Jeunesse et des sports, joueuses et entraineuses de l'équipe nationale, arbitres, l'équipe médicale, des clubs et écoles de football, instructeurs et journalistes ...

Les trente-neuf participantes ont reçu à l'issue du séminaire un certificat de participation chacune. Outre la formation sur le leadership, le marketing a été au centre du débat. «Nous avons suivi une formation sur la communication, le marketing, comment attirer les partenaires et sponsors. Cet aspect financier est l'un des blocages qui nous empêche de réaliser les projets dans notre plan annuel de travail...» a poursuivi la SG. Il est ainsi inévitable de recruter des personnes qualifiées. Il y a aussi dans le plan d'actions réaliste l'organisation des compétitions de foot féminin surtout pour les jeunes et collaborer avec les établissements scolaires.