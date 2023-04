Afrique: Bukavu - L'Ambassadeur de la Tanzanie en RDC appelle les entrepreneurs de son pays à investir au Nord et Sud-Kivu

L'ambassadeur de la Tanzanie en RDC, Said Juma Mshana en visite à Bukavu, a invité, jeudi 6 avril, les opérateurs économiques de son pays à investir à l'Est de la RDC.

Said Juma Mshana se dit agréablement surpris par les variétés des ressources dont regorge les provinces du Sud et Nord-Kivu.

D'après lui, ce sont des potentialités capables de booster le développement au sein de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC), de la SADEC voire du monde entier.

« Lorsqu'on parle de Bukavu, de Goma, et d'Uvira ceux qui vivent en dehors de la RDC pensent qu'il s'agit des villes fantômes où rien ne fonctionne comme il faut. J'ai été bien accueilli par les autorités en commençant par le gouverneur, le maire, la police, l'armée et la Fédération des entreprises du Congo. Ces autorités m'ont permis de visiter plusieurs sites et partout j'ai constaté qu'il existe d'énormes potentialités indispensables au développement de la RDC, de la Tanzanie et de toute la Région (EAC, SADEC) et du monde entier », a déclaré l'ambassadeur Said Juma Mshana.

Pour lui, il est plus que nécessaire d'aider la RDC à rétablir la paix pour faciliter le développement :

« Il nous convient d'aider la RDC à recouvrer la paix pour stabiliser sa partie Est afin de bénéficier ensemble de toutes ces ressources et chasser la pauvreté de nos populations ».