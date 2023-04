Ile Maurice: Franklin et Nono refusent d'être extradés à la Réunion

La demande d'extradition déposée par le bureau de l'Attorney General à l'encontre de Jean Hubert Celerine, alias Franklin, et de Jean Désiré Décidé, alias Nono, a été appelée hier devant la magistrate Shavina Jugnauth siégeant au tribunal de Port-Louis. Leurs hommes de loi ont fait savoir que leurs clients refusent d'être extradés. Selon Me Yatin Varma, la demande d'extradition sera débattue le 12 avril.

Par ailleurs, les avocats de Franklin, Mes Yatin Varma, Alexandre Leblanc et Deepak Soobhug, ont demandé qu'il soit libéré sous caution. Lors des débats hier, évoquant la Bail Act, ils ont insisté sur le fait qu'il n'y a aucune raison valable pour que leur client soit maintenu en détention. La magistrate fera connaître sa décision le 11 avril.

«Bail Act»

Jean Hubert Celerine et Jean Désiré Décidé ne souhaitent pas être remis aux autorités réunionnaises et le tribunal de Port-Louis devra trancher le 12 avril. Si la cour accède à la demande d'extradition, Franklin et son ami Jean Désiré Décidé devront faire face à un nouveau procès devant le tribunal de St-Denis. Les deux pourraient aussi se tourner vers la Cour suprême pour contester cette décision. Dans le cadre de la demande d'extradition, les avocats de Franklin avaient fait une motion pour sa remise en liberté conditionnelle, ce qui, soulignons-le, n'a rien à voir avec sa bail motion qui a été fixée pour être débattue au tribunal de Bambous le 13 avril. Les représentants du bureau de l'Attorney General ont objectéà cette motion mais n'ont cependant fait appel à aucun témoin hier pour soutenir leurs objections.

Dans ses arguments, le bureau de l'Attorney General a souligné que la Bail Act ne s'applique pas à une demande d'extradition. Les avocats de Franklin ont, cependant, fait ressortir que c'était au bureau de l'Attorney General de procurer avec des éléments pour justifier leur objection et, vu qu'il ne l'a pas fait, Franklin devrait être relâché. Les avocats de Franklin ont aussi évoqué le traité de 1878 en matière d'extradition, selon lequel elle ne s'applique pas aux nationaux. C'est un traité qui avait été à l'époque signé entre l'Angleterre et la France et qui continue à être appliqué à Maurice. Le ruling sur la motion de remise en liberté conditionnelle est attendu le 11 avril.

Le bureau de l'Attorney General a déposé, le vendredi 31 mars, devant le tribunal de Port-Louis, une demande d'extradition des autorités françaises contre Franklin et son ami Nono. Le 2 juillet 2021, les deux avaient été condamnés à sept ans de prison chacun pour leur implication dans un trafic de cannabis destiné à alimenter Maurice. La cour d'appel de Saint-Denis avait, quant à elle, émis un mandat d'arrêt le 13 juin 2019 contre les deux hommes à la suite du jugement mais le mandat n'avait pu être exécuté