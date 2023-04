Afrique de l'Est: L'Éthiopie et Djibouti réaffirment leur engagement à renforcer leurs liens de longue date

Addis Ababa le — L'Éthiopie et Djibouti ont réaffirmé leur engagement à renforcer leurs relations et leur coopération de longue date.

Une délégation de haut niveau conduite par le vice-président du Parti de la prospérité, Adem Farah, accompagné du ministre d'État aux affaires étrangères, l'ambassadeur Mesganu Arga, et d'autres hauts fonctionnaires, ont effectués une visite de travail à Djibouti.

La délégation a remis un message envoyé par le Premier ministre Abiy Ahmed au Président Ismaïl Omar Guelleh de Djibouti.

Au cours de leurs discussions, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer les liens diplomatiques, politiques, économiques, sociaux et culturels qu'elles entretiennent depuis longtemps et qui sont fondés sur la confiance et l'intérêt mutuels.

La délégation a également eu des discussions fructueuses avec le ministre des affaires étrangères de Djibouti, Mahmoud Ali Youssouf, sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et sur d'autres questions régionales d'intérêt commun.

Au cours de la visite, la délégation a rendu une visite de courtoisie au secrétaire exécutif de l'IGAD, le Dr. Workneh Gebeyehu, et a discuté des affaires courantes et des questions régionales de la plus haute importance.

L'ambassadeur Mesganu, ministre des affaires étrangères, a affirmé l'engagement de l'Éthiopie à déployer des efforts pour relever les défis fondamentaux de la région en partenariat avec l'IGAD.

Selon l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti, la visite officielle de la délégation a démontré l'engagement ferme des deux pays à renforcer leurs relations diplomatiques en garantissant la paix, la stabilité et le développement dans toute la région.