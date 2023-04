Ile Maurice: La valeur des titres d'Harel Mallac flambe à la Bourse de Maurice

Ce n'est pas un hasard si, entre le 21 mars et le 4 avril 2023, la valeur des titres d'Harel Mallac à la Bourse de Maurice a enregistré une hausse de 71,4 % passant de Rs 38,50, valeur obtenue le 21 mars, à Rs 66,00, soit une hausse de Rs 27,50 à la séance du jeudi 6 avril.

Même si, dans les milieux concernés, on refuse à faire un quelconque commentaire par rapport au facteur qui, selon toute probabilité, a provoqué cette hausse de la valeur des titres d'Harel Mallac, on pourrait l'imputer à l'annonce officielle sur le site de la Bourse de Maurice, le 23 mars, d'une décision de cette société. En effet, Harel Mallac a décidé de reprendre les investissements effectués jusqu'ici dans les entités qui opèrent dans le secteur du tourisme pour les orienter dans une nouvelle entité lui appartenant, qui opérera dans le même secteur et qui s'appelle Cavell Touristic Investment Ltd. Car Harel Mallac fait toujours le plein en termes de confiance dès qu'un nouveau projet d'investissement est envisagé.

Autrement dit, pour quelle raison Harel Mallac continuerait-t-elle à aider les autres à faire ce que les compétences acquises jusqu'ici permettent de croire qu'elle est, elle-même, capable d'offrir en matière de service sans avoir besoin de compter sur les autres ?

«Le 13 mars 2023, le conseil d'administration d'Harel Mallac lance un communiqué pour faire état de son intention de voler de ses propres ailes.»

Les entités dans lesquelles Harel Mallac avait jusqu'ici confié la gestion de son intérêt pour le secteur du tourisme en général sont Attitude Hospitality Management Ltd (20 % d'actionnariat), Water Sports Village Limited (24,5 % d'actionnariat) et Zilwa Resort Ltd (24 % d'actionnariat). Le 13 mars 2023, le conseil d'administration d'Harel Mallac lance un communiqué pour faire état de son intention de voler de ses propres ailes.

On comprend mieux alors cet engouement pour les transactions par rapport aux actions d'Harel Mallac car, à compter du 25 avril, l'action d'Harel Mallac sera renégociée hors dividende. Ce qui signifie que la valeur de l'action d'Harel Mallac, dès le 25 avril prochain, sera amputée de Rs 36. Cette somme représente la valeur de chacune des actions de la Cavell Touristic Investment Ltd, que recevra l'actionnaire à travers la distribution de dividendes. C'est ainsi que la nouvelle entité fera son entrée sur la plate-forme du second marché de la Bourse de Maurice, à savoir le Development & Enterprise Market, et ce, avant la distribution desdites dividendes.

La séance d'hier a permis de sonder l'intérêt du marché boursier pour le prochain move d'Harel Mallac. La valeur du titre de cette compagnie au début de la journée d'hier s'est traduite par une hausse de 17,86 % (Rs 10), passant de Rs 56 à Rs 66. Le nombre d'actions qui ont changé de mains lors de la séance d'hier s'élève à 264 478, représentant une somme de Rs 17 322 804.