Algérie: Le président du CSJ examine avec M. Merabi les moyens d'accompagner les jeunes dans la formation professionnelle

ALGER — Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui a rencontré, jeudi, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, avec lequel il a examiné les moyens d'accompagner les jeunes dans le domaine de la formation professionnelle, indique un communiqué du CSJ.

"Dans le cadre de la poursuite des rencontres, le président du CSJ a eu une rencontre avec le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, s'inscrivant dans le cadre de l'activation des mécanismes de prise en charge des préoccupations des jeunes soulevées au Conseil à travers les groupes de jeunes et les rencontres de proximité au niveau des communes ou via les canaux numériques du Conseil", précise le communique.

M. Hidaoui a réaffirmé, à cette occasion, l'importance d'une coopération plus large dans les domaines d'intérêt commun, mettant en avant les efforts du conseil visant la prise en charge des préoccupations des jeunes notamment dans le domaine de la formation et de l'enseignement professionnels, ainsi que la contribution au renforcement de la culture de l'entrepreneuriat chez les stagiaires et l'accompagnement des jeunes pour être productifs et actifs face aux défis et enjeux", souligne la même source.

De son côté, M. Merabi a assuré la disposition de son secteur "à coordonner en permanence avec le CSJ pour accompagner les préoccupations de cette catégorie de la société dans le domaine de la formation professionnelle".

Les deux parties ont convenu de former "une commission technique" chargée de la coordination permanente entre les deux parties concernant les questions de la jeunesse liées au secteur de la formation et de l'enseignement professionnels, ajoute la même source.