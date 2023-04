Congo-Kinshasa: Grâce à Internews - une table ronde pour une participation active des femmes aux élections

Les femmes sont numériquement supérieures en République Démocratique du Congo. Cependant, leur participation à la vie politique pose toujours problème suite à certains stéréotypes, us et coutumes, l'égoïsme et la mauvaise foi des présidents et chefs des partis politiques, etc.

C'est pour cette raison que «News Lab» en collaboration avec «Étoile Brillante», a organisé une table ronde axée sur le thème: «les innovations technologiques pour une participation accrue de la femme au processus électoral ", le mercredi 05 avril 2023 au Centre culturel Boboto.

C'est grâce à l'appui technique d'IRI et Internews, avec le concours financier de l'USAID et la coopération suédoise. C'est Patient Ligodi qui a assurée la modération de cette rencontre d'experts et femmes candidates.

Trois panelistes ont pris la parole: MIrindi Herman Ciralira, président de l'ONG Fédération Internationale des Ambassadeurs de la paix, a abordé les femmes politiques face aux défis des innovations technologiques. Ndungo Mayele Charlotte, chargée de programme de la Ligue des Femmes Congolaises pour les élections, s'est appesantie sur «De l'importance de la participation de la femme au processus électoral et aux élections» et enfin Nestor Maroyi, chargé de la sensibilisation à la Commission Électorale Nationale Indépendante, a pris en charge la question de «L'état des lieux sur le processus électoral».

Le numérique une clé pour les femmes en cette période préélectorale

Les femmes de la République Démocratique du Congo doivent mettre en valeur leurs capacités, leurs connaissances, non seulement en étant électrices mais aussi candidates. Pour ce faire, elles ont

l'obligation de maîtriser les outils informatiques, l'abc du processus électoral, l'abc du management électoral ainsi que les questions du leadership afin de gagner le plus d'électeurs en tant que "femmes candidates".

Pour Charlotte Ndungo Mayele, les femmes n'ont pas besoin de facilité, ni de clémence de qui que ce soit pour gagner ce pari. Selon elle, ce sont les moyens financiers qui bloquent les femmes. Raison pour laquelle, elles se sont organisées pour soutenir les candidates partout où elles se retrouvent, même au niveau des provinces.

Pour MIrindi Herman, l' accès au numérique pour une femme candidate ou électrice est très importante pour l'instant, car, il leur permette d'être à jour.

Nestor Maroyi estime que l'homme comme la femme doivent maîtriser les contours de la loi électorale ainsi que le calendrier électoral, pour mieux se préparer aux batailles électorales. Telle est d'ailleurs la raison de la sensibilisation que fait la Ceni sur l'ensemble du territoire national. La Ceni ne recherche qu'une seule chose: une forte participation des Congolais au processus électoral, car les élections sont organisées pour toutes les couches de la population.

Les principaux éléments à retenir

En résumé, plusieurs besoins ont été épinglés au niveau de l'auditoire, a savoir, les besoins en marketing politique et électoral sur le numérique; la maîtrise des outils informatiques par les femmes candidates ; l'éducation aux médias et au numérique en cette période ; la maîtrise de l'informatique sur les Fake News ainsi que les fake checking pour comprendre et savoir comment s'y prendre dans les réseaux sociaux ; et enfin quel mécanisme à mettre en place pour les personnes vivant avec handicap en tant qu'électeurs et candidats pour qu'elles soient à l'aise lors de la campagne et le jour des élections.