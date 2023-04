Congo-Kinshasa: Clôture en beauté du mois dédié aux droits de la femme au ministère de la Justice

Après sa réconduction, la ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a clôturé le 5 avril 2023 les activités marquant la fin du mois de la femme, en présence du Vice-ministre et du Secrétaire Général à la Justice, de l'Inspecteur Général des services Judiciaires et pénitentiaires et des invités de marque dans la Salle des Conférences du ministère des Affaires Etrangères.

En sa qualité de mère, Rose Mutombo Kiese a assuré les femmes du secrétariat général du ministère de la Justice et qu'elle est fière de son administration.

«Je crois que vous pouvez témoigner le regard que je porte sur les femmes depuis mon arrivée au ministère. Il y a des femmes qui ont été élevées non pas parce qu'elles sont des femmes mais puisqu'elles sont compétentes. Je remercie les femmes de Nzango du fait qu'elles ont prouvé qu'elles peuvent être des leaders dans le domaine du sport. Elles ont porté haut notre ministère. Nous devons les féliciter et les encourager », a-t-elle indiqué.

Rose Mutombo Kiese a, par la même occasion a présenté aux fonctionnaires de son ministère et au personne administratif à la justice, le nouveau vice-ministre de la Justice.

L'usage du numérique : un défi et une obligation pour tous

L' ère est à présent à l'informatisation de tous les dossiers, à l'apprentissage de l'outil informatique comme une obligation pour tous.

Prenant la parole à son tour, la Directrice de cabinet de la ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Maitre Pélagie Ebeka, a fait un exposé sur l'utilisation du numérique par le personnel féminin. Elle a expliqué les avantages du numérique au sein de l'administration de la Justice. D'où la nécessité pour ces dernières d'être à jour. Cependant, cette exigence est aussi faite pour l'ensemble du personnel afin d'éviter la disparition et la perte des dossiers.

La patronne de la Justice, Rose Mutombo Kiese, a offert des cadeaux aux femmes du Secrétariat général du ministère de la Justice.

« Nous sommes à la tête de ce Bureau chargé des relations professionnelles, activités culturelles, sport et juridique il y a de cela près d'une année et avons réalisé plusieurs exploits, en dépit de toutes les difficultés rencontrées, cela grâce à l'initiative innovatrice du Chef de Division chargée des ressources humaines », a déclaré Berthe Cibitshituka. Et d'ajouter que l'objectif principal des Ressources humaines est de réduire les écarts entre les agents, resserrer les liens entre les cadres et leurs collaborateurs. «De suite nous avons été sacrées championnes avec remise de la coupe, que, nous dédions à vous, Excellence Mme Rose Mutombo Kiese. De ce qui précède, soulignons quand même les conditions très pénibles dans lesquelles le Bureau travaille dans l'encadrement des gens (manque d'équipements et de soutiens financiers), et nous continuons à espérer à la volonté et à la détermination de l'autorité de redorer les besoins de la Justice », a fait savoir Berthe Cibitshituka.

Pour clôture en beauté cette rencontre spéciale «mois de mars», la capitaine de l'équipe de Nzango a présenté à la Garde des Sceaux, la coupe que les joueuses du ministère de la Justice ont gagnée face à l'équipe de la DGRAD par un score de 85 à 76.