Congo-Kinshasa: ART - Claude Pandzou, deux pieds pour danser, deux mains pour jouer

Claude Pandzou, chorégraphe, danseur et guitariste, a plus d'une corde à son arc et à sa guitare. C'est un fan de danse afro-contemporaine et de Jimmy Hendrix. Portrait d'un diamant brut et poli dans une vie partagée entre Pointe-Noire et Luanda.

Une démarche gracile qui balance ses dreadlocks dans l'air du temps, Claude Pandzou a l'âme d'un artiste, il en a surtout le talent pur. Danseur, chorégraphe sous les projecteurs et guitariste dans l'ombre. Une ombre qu'il s'apprête à balayer de quelques riffs sur le manche de sa guitare électrique ! Né un 14 février, tout ce que le jeune homme touche n'est forcément qu'amour ! Les amoureux de la danse hip hop et contemporaine se souviennent probablement qu'il fut, il y a plus d'une dizaine d'années, le chorégraphe de Number One, l'une des meilleures, sinon la meilleure, troupe de danse à Pointe-Noire. Cette notoriété alors qu'il n'a pas encore 20 ans le propulsera sur les scènes de Booba, Sidiki Diabaté, Kiff No Beat, Widkizz... A la clé des récompenses : comme celles d'Airtel Dance Crew ou encore du Krump.

Et pourtant, rien ne semblait gagné sur la ligne de départ ! Claude est le dernier né de la famille. Avant lui trois soeurs: Astrid, Blanche et Claudia, aujourd'hui éparpillées sur le globe entre Angola, République démocratique du Congo et France. Et d'entendre au loin le père soupirer : « Enfin un garçon ». Si le paternel est artiste peintre à ses heures perdues, peut-être ne voit-il pas d'un bon oeil la danse que l'inconscient collectif prête plutôt aux jeunes filles et qui n'a rien d'un métier. Malgré tout, épris de liberté, Claude abandonnera ses études d'informaticien en seconde année à l'université pour se donner pleinement à sa passion qui n'est autre que la danse et rien que la danse. Rien que la danse ? Pas tout à fait...

Car au quartier Roy de Pointe-Noire, sa soeur Claudia aime à faire courir ses doigts sur le manche d'une guitare. « Moi, j'avais 22 ans, un âge tardif pour apprendre la guitare, d'autant plus que j'étais focus sur Number One. Mais, à voir jouer Claudia, j'avais l'envie d'essayer. Ma soeur m'a donc donné des cours mais une fois que j'ai su les principaux accords, j'ai posé la guitare. Les accords diminués, les mineurs, les septièmes, tout ça me saoulait un peu », dit Claude en souriant.

Entre Pointe-Noire et Luanda, où se mélangent ses racines, le guitariste en herbe se performera plus tard en autodidacte sur Internet jusqu'à tomber sur les performances de Jimmy Hendrix. Coup de foudre ! Claude endiable alors une guitare électrique achetée dans une boutique du Grand marché, près de la galerie Moka, et devient féru de riffs ravageurs. That's rock and roll ! Fin mai 2023, la chance et le téléphone sonnent. Zina Hope cherche un guitariste à l'esprit rock pour le concert qu'elle donne avec Chris, le 22 avril à Pointe-Noire. Alors que Claude n'a jamais joué en groupe, le coup d'essai est un coup de maître ! De la gentillesse, de l'humilité, de la ponctualité et du talent : un amateur devenu pro en l'espace d'une seule première répétition. Zina et Chris ainsi que le back band, tous sont sous le charme !

Pour autant, Claude Pandzou n'en oublie pas son métier de chorégraphe et danseur à l'image de sa récente création du spectacle de danse Kuluka, avec Brice Mbemba, donnée à l'Institut français du Congo Pointe-Noire. Créateur de sa propre compagnie de danse afro-contemporaine « Soleil d'Afrique », Claude prouve ainsi qu'il a plus d'une corde à son arc et à sa guitare !