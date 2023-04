Congo-Brazzaville: Développement local - Le Japon veut contribuer à l'assainissement de Pointe-Noire

Le gouvernement japonais envisage de faire un don de matériel de voiries urbaines à la mairie de Pointe-Noire à hauteur de 380 millions FCFA. Les modalités de donation ont été évoquées le 6 avril, à Brazzaville, entre le ministre délégué en charge de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, et le chef de mission adjoint de l'ambassade du Japon pour les deux Congo, Kentaro Minami.

Le diplomate japonais a traversé le fleuve Congo pour Brazzaville où il est venu rencontrer pour la toute première fois le ministre délégué en charge de la Décentralisation. Il a souligné la nécessité d'élargir les domaines de coopération entre les deux Congo, en présence de la présidente du Conseil départemental et municipal, maire de Pointe-Noire qui a assisté à cet entretien. Evelyne Tchichelle a déclaré que cette rencontre leur a permis d'être informés de la suite réservée après l'accord signé entre l'ambassade du Japon et le gouvernement congolais.

« Le Japon mettra à la disposition de la mairie de Pointe-Noire, à travers son ambassade basée à Kinshasa, un don en matériel de voiries. Il s'agit pour nous d'un matériel neuf qui sera mis à notre disposition, mais nous avons l'obligation d'aller au Japon pour s'assurer que le matériel correspond à 830 millions FCFA. Cette rencontre nous a permis de nous assurer que d'ici quelques mois, nous pourrons rentrer en possession de ce matériel », a-t-elle expliqué à la presse. Le maire de Pointe-Noire a précisé que la partie congolaise a l'obligation d'ouvrir un compte au Japon dont le point focal est le ministère en charge de la Décentralisation.

Une association pour la défense des intérêts des élus locaux

Le ministre délégué à la Décentralisation et au Développement local a, par ailleurs, échangé avec une délégation de l'Association nationale des élus du Congo, portée sur les fonts baptismaux le 2 avril dernier. « Nous sommes venus informer monsieur le ministre de l'existence de cette plateforme qui devra désormais servir d'interface entre les élus locaux et les pouvoirs publics, en l'occurrence le ministère délégué en charge de la Décentralisation qui est notamment notre partenaire le plus direct », a indiqué le secrétaire général de l'Association nationale des élus du Congo, Gaston Libiki.

Cette association s'est fixée pour objectifs, entre autres, la défense du statut des conseillers départementaux et municipaux et l'accompagnement des pouvoirs publics dans la mise en oeuvre de la décentralisation. « Le bureau exécutif va se réunir pour adopter un calendrier de travail avec un programme d'activités que nous soumettrons prochainement à l'attention du ministre délégué pour voir comment nous allons amorcer les différentes questions concernant la vie du conseiller. Nous savons que le statut du conseiller est encadré par la loi et nous pensons qu'il serait quand même de bon aloi que nous puissions être aux côtés du ministre dès qu'il a besoin de nous pour pouvoir apporter, chacun en ce qui le concerne, sa touche », a conclu Gaston Libiki.