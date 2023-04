Angola: La Ministre de la Santé veut des techniciens engagés en faveur de la santé de la population

Luanda — La ministre de la Santé, Silvia Lutucuta, a exhorté, ce vendredi, à Luanda, les professionnels de la santé à participer activement à l'identification et à la résolution des problèmes qui ont un impact négatif sur la santé de la population.

Dans un message faisant allusion à la Journée mondiale de la santé et au 75e anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui est célébrée aujourd'hui, la ministre a souligné que cet engagement passe par la mise en place d'actions de promotion de la santé, dans le but de protéger ce bien d'un point de vue individuel et collectif, en tenant compte des Objectifs de Développement Durable.

La ministre a rendu hommage aux agents de santé du monde entier, en particulier les Angolais, qui travaillent au quotidien pour promouvoir la santé et le bien-être de la population en faveur de l'équité, de la prospérité et de la durabilité, pour tous sans laisser personne de côté.

Selon la responsable, l'Angola se joint au mouvement mondial pour féliciter l'OMS pour les résultats obtenus en matière de sécurité sanitaire internationale, de promotion de la santé et de prévention des maladies, afin que chacun atteigne le plus haut niveau de santé et de bien-être.

Pour la ministre, le 75e anniversaire de l'OMS est également l'occasion de rappeler les succès de la santé publique en Angola et dans le monde, visant à améliorer la qualité de vie des personnes au cours des sept dernières décennies.

"C'est aussi l'occasion pour l'Angola de réaffirmer qu'il continue à faire des efforts et à assumer des engagements importants pour universaliser l'accès équitable à la santé sans barrières", a-t-elle souligné.

Elle a également jugé opportun de démontrer la promotion des actions multisectorielles et la participation communautaire afin de ne laisser personne de côté et d'atténuer l'inégalité des asymétries sociales.