Afrique de l'Ouest et du centre - Antoinette Sassou N'Guesso promet de veiller à l'application des engagements pris sur l'éducation et la santé

A l'occasion de la réunion des ministres de l'Education et de la Santé des pays d'Afrique de l'Ouest et du centre, organisée du 5 au 6 avril à Brazzaville par le Congo et le système des Nations unies, l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, présidente de la Fondation Congo-Assistance (FCA) et marraine de l'événement, a lancé un message d'espoir pour les deux sous-régions.

« Je voudrais vous remercier pour la confiance que vous me faites. Et je prends acte de votre engagement et vous affirme qu'à compter de cet instant, je veillerai à son application au non des adolescents et enfants de nos sous-régions », a déclaré Antoinette Sassou N'Guesso dans son message adressé aux participants à la réunion des ministres de l'Education et de la Santé et de l'Education.

La rencontre de haut niveau de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) sur l'éducation et la santé a eu pour objectif d'examiner les réalités des adolescents et jeunes en matière d'éducation, de santé ainsi que de l'égalité entre les sexes.

Précisons que la FCA et l'Unesco entretiennent de bonnes relations depuis 2005 dans le domaine de la santé, de l'éducation des jeunes, précisément dans la prévention des grossesses précoces et non désirées ; la lutte et la prévention du VIH/sida et les maladies sexuellement transmissibles en milieu jeune.

En outre, les questions liées à l'éducation et à la santé avaient déjà été évoquées en février 2022, à Brazzaville, au cours d'un entretien entre Antoinette Sassou N'Guesso et la représentante de l'Unesco, Fatoumata Barry Marega. Cette dernière avait relevé que « le Congo est pionnier sur des questions liées à la maîtrise par les jeunes filles de leur cycle menstruel. En Afrique de l'Ouest et du centre, le Congo et le Gabon sont deux pays où les jeunes filles maîtrisent cette période pour se prévenir ».

La FCA et l'Unesco renforcent leur coopération autour des activités de sensibilisation, avec un accent particulier mis sur la scolarité des jeunes. En plus, elles travaillent en collaboration avec leurs partenaires et autres agences du système des Nations unies dans le cadre de la sensibilisation des jeunes à une éducation pour la santé.