Congo-Brazzaville: Médias - Les journalistes édifiés sur les pratiques du recensement

Une cinquantaine de journalistes a pris part, le 6 avril à Brazzaville, à l'atelier de formation sur l'organisation du cinquième Recensement général de la Population et de l'Habitation (RGPH-5). Initiée par le ministère en charge de la Statistique, cette session de renforcement des capacités a outillé les professionnels des médias au dénombrement principal.

La session de formation a eu pour objectif d'améliorer le travail des médias dans le traitement et la diffusion de l'information durant la grande enquête démographique. « Comme vous le savez, les questions relatives aux enquêtes et recensements sont complexes, parfois techniques, qui nécessitent d'être traitées à la fois avec rigueur et maîtrise afin d'en assurer une meilleure compréhension du citoyen lambda... Je vous exhorte à avoir un esprit ouvert et critique pour maîtriser les enjeux du recensement et vous familiariser avec le lexique pour des communications efficaces. », a indiqué le directeur général de l'Institut national de statistiques, Gaspard Symphorien Mbou Likibi.

Selon le coordonnateur du RGPH-5, l'activité permettra de rendre disponibles les données récentes et fiables auxquelles pourront s'adosser les politiques publiques de développement. Il est donc nécessaire de relever le défi du dénombrement principal sur toute l'étendue du territoire national prévu 25 avril au 24 mai 2023, a-t-il ajouté. « À vous chers journalistes, je sais compter sur votre dévouement légendaire aux côtés du gouvernement pour faire de ce cinquième RGPH un exemple de réussite dans le monde à travers des communication efficaces », a-t- il martelé.

L'organisation du RGPH-5 a bénéficié du soutien de la Banque mondiale et surtout du Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap). D'après le représentant résident de ce Fonds, Victor Rakoto, l'assurance qualité d'un recensement tient compte des aspects de communication, de sensibilisation et de mobilisation sociale. Les professionnels de l'information et de la communication sont un maillon essentiel pour sa réussite. « La collecte des données du recensement a besoin de votre appui. Le Fnuap ne ménagera aucun effort pour vous accompagner à produire des contenus de qualité pour mobiliser et fédérer la population afin qu'elle ouvre ses portes aux agents recenseurs », a déclaré Victor Rakoto.

Cette phase de collecte de données est aussi importante que le traitement, l'analyse et la dissémination des résultats qui mobiliseront à nouveau les médias. Les partenaires de l'opération entendent mobiliser les moyens nécessaires pour le renforcement des capacités, afin de mieux impliquer les journalistes dans la sensibilisation de la population et l'utilisation du lexique lié au recensement. Ces échanges constituent un cas d'école pour de nombreux journalistes.