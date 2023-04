Congo-Brazzaville: Musique gospel - Acoustic V rêve des scènes internationales

De son nom à l'état civil Dominique Veidge Manocia Mouanga Dziky, Acoustic V est d'une voix tendre et touchante. Bercée par un apprentissage dans les chorales et groupes gospel du Congo, la jeune artiste ne cache pas son désir de braver les scènes internationales dans un futur proche.

8 novembre 1994, dans l'un des hôpitaux de Brazzaville, retentit les cris d'un bébé féminin, la nommée Dominique Mouanga. Ainée d'une fratrie de quatre enfants, la jeune femme a grandi dans une atmosphère de logique et de responsabilité. Un peu comme pour pouvoir devenir un modèle et un exemple pour ses frères et soeurs. A côté de cela, la religion a toujours occupé une place de choix au sein de sa famille, d'une part, catholique du côté paternel, et de l'autre, protestante du côté maternel. « C'est au sein de l'église protestante que j'ai développé ma passion pour la musique », révèle-t-elle.

À 4 ans, Acoustic V pouvait déjà chanter et danser en public sans aucune honte ni timidité quelconque. De là, après la guerre civile de 1998, la petite fille revient en ville et intègre avec beaucoup d'enthousiasme l'école de dimanche de Mayangui où elle marque ses premiers pas dans le chant de 2001 à 2002. Après un changement de quartier, elle rejoint l'école de dimanche du Centre d'accueil. Ce sera le début d'un avenir musical beaucoup plus passionné et serein. « Là, je marque le début de mon histoire en tant que chantre, et par la suite auteure, compositrice, interprète », affirme-t-elle.

Avec un timbre vocal à la Céline Banza, l'artiste congolaise s'est toujours armée de patience pour aiguiser son talent auprès des anciens aguerris dans le domaine. A ce jour, son expérience en musique est, entre autres, marquée par des collaborations avec les artistes nationaux tels Berlea Bilem, Scafio, Hibrahim kololo, Kitio Mussi kongo, Doc j dans des studios d'enregistrement, avec lesquels elle a « également partagé des scènes, notamment du Palais des congrès, de l'Institut français du Congo, de la préfecture, et des airs libres dans plusieurs localités du Congo ».

Aujourd'hui, au-delà des voyages et scènes musicales sur le plan national, des échanges avec les grandes personnalités musicales locales qui ont contribué à faire d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, Acoustic V ne cache pas son désir de signer des scènes internationales et de faire parler de la musique gospel congolaise qui semble en retrait par rapport à d'autres pays. Membre du groupe La trompette depuis 2010, elle chérit grandement l'idée de participer, avec ce dernier, à des concerts et festivals sur le plan international.

« Les scènes internationales sont le rêve de tout artiste. Traverser les frontières pour non seulement evangeliser par le chant mais aussi pour découvrir de nouveaux horizons et enrichir ses connaissances », a confié Acoustic V. En attendant de décoller en solo, l'artiste entretient de bonnes relations avec son équipe et continue de bosser dur pour réaliser son voeu.