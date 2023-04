Congo-Brazzaville: Zed Lebon - « L'image c'est le reflet du moi intérieur »

Consultant en photographie chez Unicef Congo, directeur du festival Kokutan'Art (Rencontres internationales de la photographie d'auteur de Brazzaville) et promoteur de la plateforme Mbongui art photo, Ziavoula Lebon Chansard dit Zed Lebon est un artiste visuel dont la signature photographique est un voyage vers l'inconnu. Il nous partage dans cet entretien les secrets du mystère de l'image dans la carrière de l'artiste.

Pourquoi faut-il s'intéresser à l'image sinon à son impact dans la carrière de l'artiste ?

L'image est liée à la personnalité de l'artiste, son style et son identité artistiques. Les artistes qui ont une personnalité forte et authentique qui reflète leur art peuvent être plus attractifs pour les fans et les professionnels. De même, un style unique et reconnaissable peut aider à se distinguer des autres artistes et à établir une identité artistique forte.

Pensez-vous que le rôle de l'image n'est plus simplement d'informer le consommateur mais de l'immerger dans une expérience ?

L'image peut être utilisée pour créer des visuels percutants pour les pochettes d'albums, les affiches de concerts, les flyers de promotion et les supports de communication en général. Elles peuvent également être utilisées pour créer une présence visuelle cohérente sur les réseaux sociaux, les sites web et les autres canaux de communication

Comment créer son image et son identité artistique pour ne plus stagner à l'avenir ?

Créer son image et son identité artistique est un processus qui peut prendre du temps, mais qui est crucial pour ne pas stagner dans sa carrière. Il est important de développer un style unique, un message clair, une présence en ligne cohérente; de participer à des événements artistiques et de se faire accompagner par des professionnels.

L'artiste n'est plus que jamais confronté aux conditions du marché mondialisé et actuellement numérisé. Comment crédibilisez- vous vos produits et services, partant de la création jusqu'à la valorisation ?

Avec l'avènement des médias sociaux, l'artiste doit développer un style unique, une présence en ligne cohérente afin de se démarquer dans un marché de l'art de plus en plus compétitif.

Comment alignez-vous votre personnalité avec la culture artistique, les partenaires, les clients et votre environnement ?

Il est important de comprendre la culture artistique dans laquelle vous travaillez, ses normes et ses valeurs afin de vous y insérer plus facilement. Assurez-vous de vous renseigner sur les tendances actuelles, les événements importants, les acteurs clés et les communautés artistiques. Il est également important d'adapter votre communication en fonction de votre environnement et de vos interlocuteurs. Par exemple, si vous travaillez avec des clients ou des partenaires issus de cultures différentes, vous devrez peut-être adapter votre langage et votre comportement pour mieux vous intégrer à leur culture.

Un artiste photographe doit-il bénéficier d'un coaching vestimentaire ?

Le style vestimentaire est lié à la personnalité de l'artiste et aux valeurs qu'il défend. Un style vestimentaire unique peut aider à se distinguer des autres artistes. Avec ou son coaching d'un coach vestimentaire, l'artiste doit être créatif.

Vous êtes-vous déjà confronté à une situation de droit à l'image ?

Non. En photographiant, je demande souvent l'avis de la personne photographiée. Au pire des cas, l'intéressé signe un contrat de cession de droit. C'est très important, cela vous épargne des conflits liés au droit à l'image

Un dernier mot ?

J'invite les artistes à prendre massivement part à la rencontre professionnelle autour du thème "L'impact de l'image dans la carrière de l'artiste" que nous allons approfondir ensemble. Cette rencontre est organisée à l'occasion de la deuxième édition de Slamouv, festival international de poésie urbaine qui va se tenir du 20 au 22 avril. à Brazzaville.