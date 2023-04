Congo-Brazzaville: Concert caritatif - Zina Hope prête sa voix aux orphelins de l'Amaco

Chanteuse de rock au coeur joyeux, Zina Hope, au style artistique unique et particulier dans le paysage congolais, prête sa voix à une oeuvre de coeur : un concert caritatif qui aura lieu le 22 avril au Jaipur restaurant Sea Lounge à Pointe-Noire, en faveur de orphelins de la Maison « Nzo Mukolo » de Kingoué, dans le département de la Bouenza.

La palette de couleurs qu'offre la musique congolaise nous garde les deux pieds dans une magnifique africanité au travers des rythmes bantous modernisés, de la rumba et de ses voyages métissés.

En dehors du rap, style largement répandu avec l'occidentalisation et son alliée la télévision, il est encore rare de trouver à Brazzaville des rythmes qui viennent d'ailleurs.

Si la musique ne connaît pas de frontières, Zina Hope, fille de parents musiciens qui ont fait les beaux jours de « Chez Faignond » se fait chair de cette observation : elle a choisi le rock comme outil d'expression. Coachée par son manager qui lui prête aussi sa plume, Zina s'évade et concrétise l'aspiration de rythmes fluides et légers.

Loin du hard rock, sa musique reste fluide, estivale et légère ; presque rosée. C'est un chemin de roses qui se dresse sous les pieds de Zina, le sourire toujours au rendez-vous, une gaieté de coeur presque enfantine qui émet de belles ondes autour d'elle.

C'est cette facilité sociale sans doute, liée à sa sensibilité d'artiste qui l'a emmenée au cours de ses échappées de faire la rencontre de l'abbé British, administrateur de l'Amaco - l'Assocation maison du coeur - Amis du Congo ; une organisation non gouvernementale italo-congolaise installée dans le département de la Bouenza qui vient en aide aux enfants en situation de vulnérabilité.

Sur un site de huit hectares, les enfants ont trouvé une deuxième maison : « Nzo Mukolo » ou maison du coeur en langue téké, un orphelinat qui accueille une vingtaine d'enfants qui peuvent aussi s'initier à différents métiers, s'intéresser aux métiers de la Terre grâce à l'exploitation agricole, sans parler de l'auberge et de l'office touristique qui leur offrent l'occasion de penser le monde autrement.

Admirative du travail abattu par cette association et nouant des liens de coeur avec les enfants, mais aussi avec l'abbé British avec qui une véritable amitié va naître, Zina Hope s'est ainsi vu proposer la mission de devenir le visage, mais aussi et surtout la voix de la Maison « Nzo Mukolo » au travers de sa musique, de son art.

Ambassadrice de l'Amaco et faisant partie des voix féminines du Congo, Zina a pris l'initiative d'organiser un concert caritatif en faveur des orphelins de l'association. Devenant maillon de connexion entre son public et ces enfants, elle collecte fonds et vivres pour le bon fonctionnement de la maison et offre un spectacle digne de son nom.

Dans le même esprit de sociabilité, de partage et de convivialité, elle partagera, le 22 avril, la scène avec Chris, le Mundélé qui fait des reprises avec son groupe Koyemba, juste pour le plaisir. Si l'on s'en tient à la qualité du clip et de la production du clip « Nzo Mukolo » dont les ventes vont au fonctionnement de la maison, l'on peut attester que la scène du Jaipur restaurant Sea Lounge sera de haute altitude.

Et ça s'annonce très bien au vu des guests invités à honorer de leur présence la scène de Chris et Zina : Mixton, Mack Toob, Kimvouka groupe de percussionnistes et danseurs traditionnels ; Astride Mikoko, gymnaste et danseuse contemporaine ; et Patrick Bayoga, contorsionniste. Avec un panel aussi créatif que diversifié, la chanteuse interprète de « ça me chifonne la tête », « Papa irresponsable » et de « Mama Rita » promet de faire des étincelles pour réchauffer le foyer de « Nzo Mukolo ».