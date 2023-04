Sénégal: Pâques 2023 - Les Chrétiens chantent Alléluia, ce dimanche !

Après 40 jours de jeûne, de prières et de sanctification, les fidèles catholiques s'apprêtent à célébrer la mort et la résurrection du Christ, ce dimanche 9 avril, dans le monde entier. Ce moment est le plus important du christianisme, mais aussi la fête la plus ancienne et centrale de l'année liturgique.

En pleine semaine sainte, marquant la dernière ligne droite vers Pâques, depuis dimanche dernier, communément dimanche des Rameaux, les frères et soeurs en Christ ont amorcé depuis hier, jeudi 6 avril 2023, leur premier jour du Triduum Pascal qui concerne le Jeudi Saint, le Vendredi Saint et le Samedi Saint. Ces trois jours constituent le centre de gravité de toute l'année liturgique catholique et mènent au «mystère de Pâques».

Le Triduum Pascal est une période de trois jours durant laquelle les chrétiens célèbrent le coeur de leur foi, la mort et la résurrection de Jésus Christ, qui commence le soir du Jeudi Saint et se termine le Dimanche de Pâques, après les Vêpres. Successivement, les chrétiens commémorent le dernier repas du Christ avec ses disciples, son arrestation, sa crucifixion et sa mise au tombeau, puis sa résurrection d'entre les morts, le Dimanche de Pâques.

L'ULTIME REPAS DU CHRIST CELEBRE

Hier, Jeudi Saint, premier jour du Triduum Pascal, les catholiques ont célébré l'ultime repas du Christ avec ses disciples, où il leur annonce le don qu'il va faire de sa vie, librement et par amour. Cette messe en mémoire de la Cène du Seigneur a été dite dans toutes les églises du Sénégal, en particulier, et du monde en général. La messe du jeudi commémore le dernier repas du Christ avec les apôtres, communément appelée la Cène. Lors de ce repas, Jésus lava les pieds de ses disciples, bénit le pain et le vin pour la première fois, signifiant par là qu'il offrait son corps et son sang afin d'assurer le salut du monde, et annonça à ses disciples que l'un d'entre eux le trahirait.

Cet épisode est fondamental dans la liturgie chrétienne, car il est le fondement de l'eucharistie (littéralement «Action de grâce» en grec) par laquelle les fidèles, aujourd'hui encore, répètent ces gestes en souvenir du Christ. L'acte par lequel ils reçoivent le pain de la main de l'évêque est appelé «communion». Cet acte est répété le même Jeudi Saint, par le prêtre célébrant.

LE SUPPLICE DE LA CROIX

Le Vendredi Saint reste un jour très important dans la tradition chrétienne, car il commémore la Passion, c'est-à-dire le supplice, la procession et la crucifixion du Christ. Il s'agit donc d'un jour de recueillement, et non de fête, pour les fidèles. Cet événement a toujours eu une place fondamentale dans la religion chrétienne, car il clôt l'aventure «humaine» de Jésus, avant sa résurrection. C'est donc un jour propre au christianisme et qui ne se fonde pas sur une fête issue d'une autre tradition.

Le Vendredi Saint, l'Église catholique recommande donc aux croyants de pratiquer le jeûne et l'abstinence, en mémoire des souffrances du Christ. Dans l'après-midi, 15 h dans toutes les églises, une messe est organisée où le prêtre lit un passage de l'Evangile selon Saint Jean (où la Passion est relatée), suit une prière universelle (à la place de l'eucharistie), l'adoration de la croix, puis la communion. On peut noter que les hosties utilisées pour la communion ont été consacrées la veille, ce pour quoi on appelle cette messe «messe des présanctifiés».

Mais avant, un chemin de croix vivant est organisé dans beaucoup de paroisses, offrant ainsi 'occasion aux fidèles de revivre le parcours du Christ vers le Golgotha. Celui-ci prend des formes très différentes, selon les pays, les traditions et les époques. Au Sénégal et à Dakar, des chemins de croix vivants sont organisés.

JOUR DE DEUIL ET D'ESPOIR

Le Samedi Saint est, pour les chrétiens, un jour de silence, d'attente et de recueillement. Ils méditent sur les souffrances de Jésus Christ, sa mort et sa mise au tombeau. L'un des plus purifiés par l'épreuve, en l'occurrence Charles de Foucauld, disait ceci : «Je ne sais pas si Dieu m'aime et je ne sais pas si je l'aime.»

Pourtant, même sans dialogue, Lui regarde et toujours nous considère. Il nous engage à ne pas faire l'économie de la foi, à avancer sans la vue, joyeux de croire sans avoir vu, et cela pour les hommes, parmi les hommes. Serions-nous au temps des veilles de Pâques, dans l'attente d'un passage nouveau pour l'Église ?

LA RESURRECTION...

La messe du Dimanche de Pâques est une célébration très joyeuse, chantée et enrichie de musiques. Les fidèles sont bénis d'eau sacrée durant la veillée pascale. Le prêtre lit le passage de l'Evangile dans lequel Saint-Pierre rapporte qu'en se rendant au tombeau du Christ, il l'a trouvé vide, preuve qu'il était bel et bien ressuscité. Alléluia !