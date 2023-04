Rwanda: Les pays doivent tirer les leçons du génocide ruandais et affirmer qu'il ne faut plus jamais recommencer

Addis Ababa le — Les pays africains doivent tirer les leçons du génocide contre les Tutsi au Rwanda et s'assurer qu'il ne se reproduira plus jamais, a déclaré l'ambassadeur du Rwanda en Éthiopie, Hope Tumukunde Gasatura.

Le 29e génocide contre les Tutsi au Rwanda a été commémoré aujourd'hui sous le thème "Remember-Unite-Renew" au siège de l'Union africaine à Addis-Abeba.

Dans son discours d'ouverture, l'ambassadrice du Rwanda en Éthiopie, Hope Tumukunde Gasatura, a déclaré que cette commémoration était un appel commun à redoubler d'efforts pour empêcher que des horreurs similaires ne se reproduisent ailleurs.

"Les tendances troublantes persistantes d'expressions croissantes de racisme et d'intolérance qui se traduisent par la diffusion de discours de haine et de causes de violence ne peuvent pas être laissées sans réponse", a-t-elle noté.

L'ambassadrice a appelé les États membres de l'UA, les organisations internationales et les organisations de la société civile à s'engager à nouveau dans la prévention et la lutte contre le génocide et les autres crimes graves au regard du droit international.

Le ministre d'État aux affaires étrangères, l'ambassadrice Ayano, a félicité le Rwanda de renaître de ses cendres et d'être en mesure de construire une communauté fondée sur les idées de justice, de pardon, de tolérance, de réconciliation et d'unité.

L'ambassadrice Birtukan a déclaré que la tragédie qui a frappé près d'un million de citoyens innocents du Rwanda est un point sensible de l'histoire et que la commémoration devrait être un engagement collectif à prévenir le crime de génocide en Afrique et ailleurs.

La ministre d'État a également réaffirmé l'engagement ferme de l'Éthiopie à collaborer avec l'Union africaine, la communauté internationale et d'autres parties prenantes pour prévenir les génocides et veiller à ce que l'impunité ne soit tolérée nulle part, à aucun moment et pour aucune raison.

Elle a ajouté que les énormes défis auxquels sont confrontés les pays avec l'avènement de la cyber-technologie nécessitent une action collective et urgente.

L'ambassadrice Birtukan a déclaré qu'il était impératif pour tous d'investir dans l'amélioration de la gouvernance des technologies émergentes.

"Nous devrions nous unir contre ceux qui attisent la haine, les divisions ethniques et religieuses, l'intolérance et l'extrémisme violent afin de prévenir les génocides", a-t-elle fait remarquer.

Dans son discours d'ouverture, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a déclaré que cet événement était l'occasion de manifester notre solidarité avec nos frères et soeurs ruandais et que nous devrions oeuvrer à l'instauration de la paix et de la sécurité sur notre continent.

Des représentants de la Commission de l'Union africaine (CUA), des organes et des États membres de l'UA, du corps diplomatique, des institutions religieuses, des organisations intergouvernementales et des organisations de la société civile ont assisté à la commémoration.