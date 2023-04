Maroc: SM le Roi, Amir Al Mouminine, accomplit la prière du vendredi à la mosquée Al Mohammadi à Casablanca

Casablanca — SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L'assiste, a accompli la prière du vendredi à la mosquée Al Mohammadi à Casablanca.

Au début de son prêche, le prédicateur a indiqué que le Ramadan se distingue par les valeurs de la magnanimité, de la solidarité et de la bienfaisance à l'endroit des démunis, des orphelins et des nécessiteux, s'appuyant sur un témoignage, cité par l'Imam Al Boukhari, de Abdellah Beni Abbas relatant que le prophète Sidna Mohamed paix et salut sur Lui, multipliait les gestes de générosité et les bonnes oeuvres pendant le mois sacré.

Sur les pas de Son illustre ancêtre, a affirmé l'Imam, SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine perpétue cette noble tradition en veillant à soutenir ceux qui sont dans le besoin, particulièrement durant le mois de Ramadan, notamment à travers les initiatives de solidarité et les actions de bienfaisance.

Il a appelé dans ce contexte les fidèles à s'inspirer de la sunna du prophète, paix et salut sur Lui, et à suivre les pas de SM le Roi Amir Al Mouminine en multipliant les bonnes actions à l'égard de leurs voisins et leurs proches, rappelant que Dieu le Tout puissant félicite et agréé les donateurs comme cela est écrit dans le saint Coran : "et offrent la nourriture, malgré son amour, au pauvre, à l'orphelin et au prisonnier, C'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons : nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude". (Sourate Al Insan).

Le prédicateur a par ailleurs appelé les fidèles à suivre la voie de la rectitude et de la guidance pendant le mois de Ramadan et qui consiste à purifier l'âme par les bonnes vertus et les gestes nobles de solidarité et d'entraide comme cité dans le hadith : «Les croyants, dans la façon dont ils sont aimants, miséricordieux et solidaires les uns envers les autres, sont comparables à un corps : lorsque l'un de ses membres souffre, l'ensemble du corps subit l'insomnie et la fièvre". Ce sentiment est celui qui aide à l'accomplissement du devoir et à servir l'intérêt général.

A la fin de son prêche, l'imam a imploré le Très Haut de glorifier, d'assister et de préserver SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, de couronner Ses pas de succès et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre famille royale.

L'imam a également élevé des prières au Tout-Puissant d'entourer de Sa sainte miséricorde feu SM Mohammed V et feu SM Hassan II.