Algérie: Parution de la bande dessinée 'Le long chemin jusqu'aux accords d'Evian, souvenirs de Suisse'

ALGER — "Le long chemin jusqu'aux accords d'Evian- Souvenirs de Suisse (1960-1962)", est une bande dessinée relatant l'histoire et la progression des négociations d'Evian entre l'Algérie et la France coloniale, qui ont mis fin à 132 ans de colonisation et abouti, en premier lieu, à un cessez-le-feu proclamé le 19 mars 1962.

Paru aux éditions Barzakh, l'ouvrage de la bédéiste algérienne, Bouchra Mokhtari, est un récit basé sur le scénario de l'historien suisse Marc Perrenoud, puisé des mémoires de protagonistes ayant participé à ces négociations ainsi que des documents historiques qu'il a collectés.

En 47 planches en noir et blanc, la dessinatrice puise dans le récit de Marc Perrenoud, pour retracer de façon chronologique le long chemin parcouru par les représentants algériens du Gouvernement Provisoire de la République Algérienne (GPRA).

Rencontres, ruptures, reprises de négociations, le scénario replonge dans l'atmosphère tendue de ces entretiens, entamés en 1960 à Melun, près de Paris, pour aboutir, deux ans plus tard, aux pourparlers d'Evian, couronnés par des accords signés le 18 mars.

Des premiers contacts, entamés en 1960, en passant par des réunions officieuses tenues dans des hôtels en Suisse, jusqu'aux pourparlers, organisés du 7 au 18 mars 1962 à Evian, cette bande dessinée restitue les principales étapes de ces négociations.

Le scénariste a fait aussi la part belle au rôle "facilitateur" des autorités helvétiques qui ont accueilli et hébergé les représentants du GPRA, en revisitant de hauts lieux chargés d'histoire le palais fédéral- siège du gouvernement suisse-, et les hôtels qui ont abrité émissaires et rencontres.

L'ouvrage met également en relief le rôle important des médias helvétiques et européens, qui ont accordé un grand intérêt à ces négociations.

La couverture de la BD est illustrée de photos dont celle de la délégation algérienne à Evian, conduite par Krim Belkacem, descendant d'un hélicoptère suisse.

Dans sa préface, le cinéaste et photographe suisse, Jean Mayerat, militant qui a soutenu la cause algérienne, a souligné que cet ouvrage révèle "les aléas tour à tour plein d'espoir ou chargés par l'angoisse de la rupture d'un parcours de négociations aux enjeux tragiques".

Pour Bouchra Mokhtari, cette première expérience de BD historique, est un "défi" qui l'a initiée au filon historique, après des expériences antérieures dans le genre comique.

Auteure de la bande dessinée "Les aventures de Zozo la bourrique", primé au Festival international de la bande dessinée d'Alger (FIBDA), elle a participé à plusieurs projets collectifs dont "Kronikers" avec le bédéiste belge, Etienne Shréder.