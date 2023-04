Ile Maurice: Confédération Africaine de badminton - Tejraj Pultoo rejoint la Commission des athlètes

C'était dans l'air depuis les Championnats d'Afrique seniors qui avaient eu lieu en février dernier en Afrique du Sud. A la suite des élections pour élire les membres de la Commission des athlètes de la Confédération africaine de badminton (CAB), le Mauricien Tejraj Pultoo a rejoint cette jeune équipe qui s'est engagée à promouvoir les intérêts des badistes africains.

Comme stipulé dans l'une des clauses de la Commission des athlètes de la CAB, à la suite des votes pour élire les membres de cette commission, les deux joueurs masculins ayant obtenu le plus grand nombre de votes lors de cette élection seront élus et le conseil de la CAB comblera le poste restant avec une joueuse.

La CAB a donc annoncé que Deidre Laurens Jordaan d'Afrique du Sud a été élue nouvelle présidente de la commission des athlètes de la CAB. La Sud-Africaine est une joueuse et entraîneure de badminton très respectée avec une vaste expérience sur et en dehors du terrain. Elle s'est engagée à promouvoir les intérêts des joueurs de badminton africains et à faire en sorte que leurs voix soient entendues au sein de la confédération. En tant que présidente de la commission des athlètes, Deidre travaillera en étroite collaboration avec deux autres membres, Tejraj Pultoo de Maurice et Adham Elgamal d'Égypte, pour représenter les intérêts des joueurs de badminton africains et promouvoir le développement du sport dans la région.

Pour rappel, la Commission des athlètes de la CAB a pour objectif de représenter les joueurs de badminton africains et de défendre leurs intérêts au sein de l'organisation. Il fournit des conseils et des commentaires sur des questions telles que les horaires de compétition, l'équipement et le bien-être des athlètes. La commission se concentre également sur la promotion et le soutien du développement du badminton en Afrique, en particulier parmi les jeunes et les groupes sous-représentés.

En outre, la commission encourage le comportement éthique et le fair-play parmi les joueurs de badminton africains, ainsi que la promotion des initiatives antidopage et anti-matches truqués. Enfin, la commission collabore avec d'autres organisations et commissions de badminton aux niveaux régional et mondial pour promouvoir le sport et améliorer les conditions des joueurs africains. «Nous tenons à remercier les membres sortants de la Commission des athlètes pour leur travail acharné et leur dévouement envers la Commission. Nous sommes convaincus que Deidre, Tejraj et Adham continueront à s'appuyer sur l'important travail de la commission et auront un impact positif sur le badminton africain», fait ressortir le Board de la CAB.

Pour sa part, Tejraj Pultoo est impatient de rejoindre la Commission des athlètes pour s'assurer que la voix de chaque athlète soit entendue en Afrique. Il estime que le rôle de la commission est de soutenir les athlètes non seulement dans leur carrière sportive mais aussi dans leur après-carrière. La principale priorité de Tejraj est d'aider les joueurs et l'organisation à prospérer tout en démontrant la capacité de l'Afrique. Il considère la Commission des athlètes comme une indication claire de l'engagement d'une organisation envers une bonne gouvernance, qui profite à la fois aux athlètes et à l'organisation.