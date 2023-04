Ile Maurice: Competiiton Commission - Cinq producteurs de cerfs mauriciens sanctionnés

La Competition Commission (CC) de Maurice a révélé que cinq producteurs de cerfs locaux ont enfreint l'article 41 de la Competition Act en se concertant pour fixer le prix de vente de la venaison à un distributeur de viande. Les entreprises concernées sont Agrïa Ltd, Alteo Agri Ltd, Constance La Gaieté Co. Ltd, Medine Ltd et Ferney Limited. Une amende de Rs 1,4 million a ainsi été imposée à ces sociétés. L'article 41 de la loi interdit les accords entre concurrents concernant les prix de vente de leurs produits ou services.

L'enquête menée par la CC a révélé que ces entreprises, membres de la Mauritius Deer Farming Cooperatives Society (MDFCS), ont utilisé l'association pour fixer un prix commun et négocier avec Panagora Marketing Co. Ltd, qui est spécialisée dans la distribution de viande en gros. Bien que la MDFCS soit devenue inactive en 2014, les cinq entreprises ont continué de collaborer sur la fixation des prix entre 2015 et 2019.

L'enquête a conclu que ces sociétés ont participé à une entente collusoire, violant ainsi la Competition Act. La Société de Palmyre, un autre producteur de cerfs, n'est pas concernée par cette infraction, ayant cessé ses activités en 2012.

La CC a ordonné aux entreprises concernées de mettre fin immédiatement à toute collaboration dans la fixation des prix et de s'abstenir de répéter ou de se livrer à des actes ou conduites similaires. Les amendes imposées tiennent compte de la coopération volontaire des parties lors de l'enquête et de leur décision de ne pas contester les conclusions.

Le directeur exécutif de la CC, Deshmuk Kowlessur, a déclaré que cette décision constituait un autre résultat positif en termes d'application de la loi. Il a souligné l'importance de la coopération des parties concernées et a rappelé que les associations professionnelles, bien qu'ayant leur raison d'être, doivent être prudentes en matière de concurrence. La décision de la commission a été publiée dans la Government Gazette et elle est disponible sur son site web.