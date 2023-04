Nigeria: « Súper Sarnu » - Laliga compare Chukwueze à un super-héros

Le championnat d'élite d'Espagne consacre la vélocité de l'international nigérian Samuel Chukwueze en le comparant au super-héros Flash.

L'ailier de 23 ans est connu pour ses capacités de dribles, de vivacité mais aussi de vélocité. La star de Villarreal et son équipe n'ont pas une saison impressionnante, mais elle fait preuve de sa régularité qu'on lui connaît. Il est à 26 matchs depuis le début de la campagne et compte 4 buts et 5 passes décisives.

Alors que Chukwueze et son club s'apprêtent à affronter le Real Madrid ce samedi au Santiago bernabeu, LaLiga a posté une image sur son compte instagram officiel. On peut apprécier le joueur dans un rôle de super-héros. Il est photographié en pleine course avec les éclairs qu'on voit autour de Barry Allen souvent dans la série populaire américaine Flash. « Súper Sarnu brille avec Villarreal CF ! », lit-on.