Ile Maurice: La Pâques - Des idées pour une joyeuse fête en famille

La fête de Pâques et son cortège d'oeufs arrivent à grands pas. Comment faire de cet événement un instant ludique, à vivre en famille ? Voici quelques idées que tu peux mettre en place avec tes parents ? A toi de jouer, maestro !

La traditionnelle chasse aux oeufs

À Maurice, la chasse aux oeufs est entrée dans les moeurs. Si tu ne peux aider tes parents à cacher les oeufs, tu peux les aider à les décorer ou encore en préparant ton panier. Et pour rendre cette chasse encore plus attrayante, tes parents peuvent cacher un oeuf spécial, par exemple, un oeuf doré ou argenté, parmi les autres oeufs. Celui qui aura la chance de le trouver sera récompensé par une surprise. Si la famille est composée d'enfants d'âges différents, un code couleurs aux oeufs peut garantir une chasse plus équitable. Ainsi, vous pouvez décider, ensemble, que, par exemple, les oeufs bleus sont réservés aux enfants les plus jeunes. Ainsi, la chasse aux oeufs sera plus équilibrée et tout le monde pourra y prendre du plaisir et chercher dans la joie et la bonne humeur.

Le Do It Yourself : l'arbre de Pâques

L'une des joies de Pâques est la décoration. Elle se fait en famille et c'est un moment très convivial. Pourquoi ne pas faire un arbre de Pâques ? Il peut être écologique et à la fois sensibiliser les petits sur l'importance du recyclage. Pour ce faire, utilisez des branches d'arbre que vous trouverez sûrement dans votre jardin, ainsi qu'une boîte de conserve vide et propre. Remplissez-la de sable. Peignez la branche de la couleur de votre choix et saupoudrez-y des brillants. Ensuite, accrochez-y les décorations que vous ferez ensemble telles que des dessins de lapins ou de poules ou encore des rubans de couleurs, ainsi que des mini oeufs de Pâques, question de rendre l'arbre plus gourmand.

Le jeu pédagogique

On peut rendre les activités autour de la Pâques à la fois ludique et pédagogique. Pour ce faire, remplissez un panier de petits bouts de papier sur lesquels vous écrirez une série de questions. À titre d'exemple, vous pouvez écrire : quels animaux pondent des oeufs ? Quel repas peut-on faire avec des oeufs ? Où vit la poule ? D'où vient le chocolat ? Comment se fait le chocolat ? Quelle est l'origine de la fête de Pâques ? Vous pouvez aussi parler des animaux, qui sont généralement associés à cette fête tels que les poussins, le lapin, la lapine et les lapereaux, entre autres. Où retrouve-t-on ces animaux ? Quelle nourriture mangent les lapins, les poules ? Vous pouvez aussi faire mention des qualités nutritives des oeufs. Il s'agit d'un jeu à faire en famille, où chacun des membres sera appelé à tirer au sort une question et aux autres de donner la réponse. N'oubliez pas les récompenses à la clé.

La leçon de cuisine

Qu'est-ce que serait la Pâques sans chocolat ? C'est l'occasion pour parents et enfants de se retrouver en cuisine pour préparer ensemble des friandises chocolatées. Nous te proposons la recette des nids de Pâques.

Pour ce faire, tu auras besoin de 150 g de chocolat noir, de 100 g de beurre, de 100 g de corn-flakes non sucrés, de 100 g de sucre glace et de petits oeufs de Pâques. Pour commencer, tu peux casser le chocolat en morceaux tandis que ta maman coupe le beurre en parcelles. Ensuite, dans un bol, elle fera chauffer ce mélange au four à micro-ondes jusqu'à ce que tout soit fondu. Puis incorpore les corn-flakes et le sucre glace et mélange bien le tout. Répartis ensuite ce mélange dans un moule à muffins, en t'assurant de garder une cavité au milieu. Laisse le tout durcir au frais pendant à peu près une heure. Démoule ensuite délicatement tes nids de Pâques et dépose-y des oeufs de toutes les couleurs. Il est temps de te régaler. Joyeuses Pâques à toi et à toute ta famille.