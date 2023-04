Afrique: L'Angola se concentre sur le renforcement de la CIRGL

Luanda — L'Angola cherche à apporter sa contribution à la dynamisation et au renforcement de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) pour faire face aux défis de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement, a souligné, jeudi, le ministre angolais des Relations extérieures, Teté Antonio.

Le diplomate a réaffirmé le fait lors d'une conférence sur "La politique étrangère de l'Angola et son rôle dans la pacification de la région des Grands Lacs", donnée jeudi à l'Institut Itamaraty, à Brasilia, République du Brésil.

S'exprimant devant des diplomates, des professeurs d'université, des hommes liés à la culture et des chercheurs en affaires africaines, le ministre Téte António a déclaré que l'Angola bénéficiait du soutien des partenaires bilatéraux et multilatéraux les plus variés dans cette tâche.

Il a indiqué que les axes qui guident la stratégie de la Présidence angolaise couvrent les vecteurs politico-diplomatiques, défense et sécurité, renseignement, développement économique et régional, ainsi que le fonctionnement du secrétariat exécutif de la CIRGL.

Il a rappelé que depuis sa prise de fonction à la Présidence de la CIRGL, le Président de la République d'Angola, João Lourenço, menait une série d'initiatives visant à stabiliser la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine, où les leaders des groupes armés ont accepté d'abandonner la rébellion.

D'autre part, a-t-il poursuivi, la 16e session extraordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de régime en Afrique, tenue à Malabo, les 27 et 28 mai 2022, sur proposition de l'Angola, a élu le Chef de l'Etat angolais Champion de l'Union Africaine pour la Paix et la Réconciliation en Afrique, en plus de lui confier la tâche d'initier des "démarches" diplomatiques, dans le cadre de la médiation de la tension croissante enregistrée à la frontière commune entre la RDC et le Rwanda.

Au cours de son allocution, le diplomate angolais a fait une brève incursion historique de la République d'Angola, en mettant l'accent sur les tendances de l'évolution de la politique étrangère.

Il a parlé de la lutte de libération nationale, des préférences politico-idéologiques explicites dans le processus d'indépendance de l'Angola et de la signature de l'Accord de Bicesse, qui a conduit le pays à une nouvelle phase d'intervention politico-sociale et de relations internationales.

Le chef de la diplomatie angolaise a évoqué le moment en 2002, lorsque l'Angola a commencé à vivre une période marquée, avant tout, par le processus de transition politique plus concret, la promotion et le renforcement des mécanismes nationaux pour la consolidation du processus démocratique, l'élargissement et l'approfondissement des relations multilatérales, régionales et bilatérales, dans le cadre des liens d'amitié et de coopération.

Quant à la politique étrangère, le ministre des Relations extérieures a expliqué que l'exécutif angolais avait choisi la diplomatie économique comme l'un de ses principaux instruments de défense des intérêts de l'État, visant, entre autres, à promouvoir le commerce, à attirer les investissements productifs, à créer de meilleures conditions d'opération pour l'investisseurs étrangers et attirer le flux touristique.