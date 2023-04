Angola: Mise en relief des progrès de l'enseignement supérieur

Luanda — La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, Maria do Rosário Bragança, a souligné, ce vendredi, les progrès réalisés par le secteur, au cours des 21 dernières années, malgré le taux de scolarisation qui n'est pas satisfaisant.

Selon la responsable, qui s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture du deuxième Forum national des étudiants universitaires d'Angola, le taux actuel de scolarisation et d'enseignement supérieur est faible.

"Notre travail vise à relever le taux, approximativement, du pourcentage fixé par l'Union africaine dans son Agenda 2063, afin d'atteindre un taux brut de scolarisation de 50%", a déclaré la ministre.

Cependant, elle a souligné que la conquête de la paix, en 2002, a permis la construction de plus d'établissements universitaires et l'augmentation significative des établissements publics et privés d'enseignement supérieur, à travers tout le pays.

Six ans plus tard, a-t-elle dit, les établissements d'enseignement supérieur en Angola sont passés de 5 à 13, le nombre de professeurs a évolué de 988 à 3 128 et celui d'étudiants de 12 566 à 87 196.

Les données officielles indiquent que, jusqu'en 2011, il y avait 38 établissements d'enseignement supérieur à travers le pays et au moins 140 000 étudiants étaient inscrits.

Malgré la croissance enregistrée jusqu'à présent, a-t-elle poursuivi, le gouvernement angolais reste attaché à la massification de l'enseignement supérieur dans le pays.

À son tour, le président du Conseil du Mouvement national des jeunes universitaires d'Angola (MNJUA), José Sequeira, a déclaré que l'organisation est attentive à la dynamique sociale et politique en cours dans le pays, jugeant opportun de renforcer la position du mouvement, dans le cadre d'un partenariat stratégique avec l'État angolais, au sein de la communauté étudiante.

Sous la devise « Penser Angola, jeunesse universitaire une base solide pour le développement durable », l'événement a réuni des étudiants des 18 provinces du pays.