Sénégal: Campagne agricole 2023-2024 - Les prix de l'engrais seront revus à la baisse

Les autorités préparent activement la prochaine campagne agricole qui correspond à la première année de mise en oeuvre de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire qui vise « à assurer aux populations une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable, à développer une meilleure résilience ». D'ailleurs, les prix de l'engrais vont connaitre une baisse.

Le Premier ministre a présidé, hier, un conseil interministériel consacré à la préparation de la campagne agricole 2023-2024. Le gouvernement veut se donner les moyens pour sa réussite au regard du rôle important de l'agriculture dans l'économie. « Elle contribue à la sécurité nutritionnelle, à la souveraineté alimentaire et, de façon significative, à la croissance économique, à la création d'emplois, à la régulation des équilibres macroéconomiques et la réduction de la pauvreté », a souligné Amadou Ba.

La campagne agricole 2023-2024 est la première année de mise en oeuvre de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire qui vise « à assurer aux populations une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable, à développer une meilleure résilience ». D'où l'importance de prendre, au plan technique et opérationnel, les mesures qui vont concourir à sa réussite. « Nous nous sommes assurés que les politiques publiques soient alignées sur les besoins des producteurs », a déclaré le Premier ministre, en invitant à « travailler ensemble pour garantir que notre campagne agricole soit une réussite ». Nous devons veiller à ce que nos agriculteurs disposent des ressources et des outils dont ils ont besoin pour produire des récoltes abondantes et de qualité », a déclaré le Premier ministre.

Pour ce faire, le gouvernement compte « améliorer l'accompagnement dans la détermination des cultures à semer, les calendriers de plantation et de récolte ». Il va également assurer « un soutien technique pour l'accès aux semences, aux engrais, aux pesticides, aux outils agricoles pour « garantir une production optimale et de qualité ».

Toujours dans cette veine, le ministère va organiser des campagnes de sensibilisation et de formation pour les agriculteurs, notamment sur les bonnes pratiques agricoles, la conservation des sols et la gestion des cultures, a annoncé Amadou Ba. « Je suis convaincu que si nous travaillons ensemble avec diligence et détermination (...), nous pouvons faire de la campagne agricole un véritable succès », a déclaré le Premier ministre.

Alignement des politiques publiques sur les besoins des producteurs

Après le conseil interministériel, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye, a rassuré que le gouvernement mettra les moyens nécessaires. Il a assuré que les prix de l'engrais vont baisser pour la campagne agricole 2023-2024 contrairement à celle de l'année dernière où les prix avaient flambé à cause du conflit russo-ukrainien.

Malgré la baisse de la production sur certaines spéculations, le Premier ministre a soutenu que les investissements consentis dans le secteur agricole ont permis d'enregistrer d'importants résultats en termes de production, de mise en place et de cession des intrants subventionnés. « Notre pays a connu une amélioration significative de la production agricole ces dernières années. Sur la période 2012-2022, la production céréalière a enregistré une croissance de 144 %, passant de 1.500.000 à 3.600.000 tonnes. Sur cette même période, la production arachidière a augmenté de 30 % et la production maraîchère de 98 % », a rappelé le chef du gouvernement. Ces investissements ont également permis d'augmenter les superficies cultivées, de moderniser les techniques de production, de renforcer la recherche agricole et d'améliorer l'accès des agriculteurs aux intrants agricoles.

Lors de la dernière campagne agricole, la production arachidière a baissé de 11 % et celle de niébé de 36 % d'après Aly Ngouille Ndiaye. Quand le budget est fixé par le Chef de l'État et les mesures arrêtées, le ministre de l'Agriculture a indiqué que tous les acteurs seront conviés à des discussions pour l'opérationnalisation des décisions.