Sénégal: Accélération de l'économie numérique - 91 milliards de FCfa de la Banque mondiale au Sénégal

Le Sénégal a obtenu, hier, un financement de 91 milliards de FCfa de la Banque mondiale. Ce montant entre dans le cadre du Projet d'accélération de l'économie numérique (Paen).

Dans le souci de tirer le plein potentiel de l'économie numérique, l'État du Sénégal l'a inscrite parmi ses plus grandes priorités. Il vient de recevoir un soutien de taille de la part de la Banque mondiale qui a accordé un financement d'un montant total de 150 millions de Dollars Us, soit environ 91 milliards de FCfa. La signature s'est faite, hier, dans les locaux du ministère des Finances et du Budget.

Selon le ministre, Moustapha Bâ, cet accord de financement est destiné à la mise en oeuvre du Projet d'accélération de l'économie numérique (Paen). Il a pour objectif d'étendre l'accès à une connectivité à haut débit abordable et résiliente aux changements climatiques et améliorer l'adoption des services gouvernementaux en ligne et des dossiers médicaux électroniques. Le Paen, toujours selon le ministre, constitue une réponse adéquate aux préoccupations des acteurs du numérique au Sénégal, tout en favorisant l'adoption du numérique par la participation de la population à l'économie numérique.

Pour Mme Keiko Miwa, Directrice des opérations de la Banque mondiale pour Cabo Verde, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Sénégal, ce financement arrive à point nommé. Car, dit-elle, au Sénégal, l'adoption des technologies numériques génère des bénéfices importants. « Dans les zones où l'Internet mobile est disponible, le niveau de consommation des ménages augmente de 14 %, et l'extrême pauvreté diminue de 10 %. Par ailleurs, davantage d'emplois mieux payés sont ainsi créés.

Pour maximiser ces impacts, nous devons aussi nous assurer que les populations visées ont les compétences nécessaires pour bénéficier des dividendes numériques », a-t-elle indiqué. Poursuivant, elle a souligné que sur l'ensemble des personnes au Sénégal qui n'utilisent pas le haut débit, 64% ne l'utilisent pas en raison d'absence de compétence numérique.