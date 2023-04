Guinée: Friguiagbé (Kindia) - RUSAL/CBK remet un centre d'accueil et un forage d'une valeur de plus de 280 millions GNF

La compagnie RUSAL/CBK a procédé à la remise des clés de deux infrastructures réalisées dans la sous-préfecture de Friguiagbé, relevant de la préfecture de Kindia, ce jeudi 6 avril 2023.

Il s'agit d'un bâtiment flambant neuf qui abrite désormais le centre d'accueil construit à Friguiagbé, et d'un forage d'eau potable installé dans le district de Mokebounyi, à Friguiagbé centre 1. La remise de clés de ces importantes infrastructures a connu une forte mobilisation de la communauté des autorités locales, a constaté sur place Guineematin.com à travers un de ses reporters.

Cette cérémonie d'inauguration a été marqué par la présence massive des citoyens bénéficiaires de ces deux bijoux. Dans son allocution, le Directeur général de RUSAL/CBK, Petr Gaevskiy, au nom du chef de la représentation de RUSAL en République de Guinée, Alexander Larionov, a fait savoir que cette compagnie opère en Guinée depuis plus de 20 ans.

Et que les projets sociaux qu'elle met en oeuvre dans la zone de sa présence répondent à diverses demandes de la population de cette région. « Je voudrais souhaiter à tous la bienvenue à notre cérémonie consacrée à deux événements à savoir : la remise officielle des clés du nouveau bâtiment pour le centre d'accueil, construit dans l'enceinte administrative de la sous- préfecture et la mairie de Friguiagbé ; la remise solennelle de l'un des quatre puits de forages d'eau potable construit dans le secteur de Mokebounyi, à Friguiagbé centre.

La compagnie RUSAL/CBK opère en Guinée depuis plus de 20 ans. Les projets sociaux qu'elle met en oeuvre dans la zone de sa présence répondent à diverses demandes de la population de cette région. La superficie du nouveau bâtiment du centre d'accueil, dont nous remettons aujourd'hui les clés aux autorités de Friguiagbé, est de 176 mètres carrés. Il est composé de quatre pièces, une terrasse, une salle de séjour avec une véranda et un bloc latrines de quatre cabines. Les travaux d'une valeur de plus de 280 millions de francs guinéens ont été réalisés par l'entreprise locale Maisons d'Afrique en trois mois », a-t-il annoncé.

Evoquant la question relative à l'accès à l'eau potable, le directeur Petr Gaevskiy a rappelé que l'eau potable est un élément clé nécessaire à l'existence de tous les êtres vivants. Plus loin, il précise que grâce aux efforts de RUSAL et de la CBK, plus d'une trentaine de forages d'eau potable ont été construits et équipés ces dernières années.

« Là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Selon les statistiques, aujourd'hui, plus d'un milliard de personnes sur notre planète n'ont pas accès à l'eau potable. Selon l'OMS, les trois quarts des maladies infectieuses dans le monde sont transmises à l'homme par une eau de mauvaise qualité. RUSAL étant une entreprise socialement responsable, attache une importance particulière à la résolution des problèmes des personnes situées sur le territoire de notre présence. Et aujourd'hui, dans votre localité, nous éliminons ce problème.

Avec monsieur le Préfet, nous mettons en service l'un des quatre puits de forages d'eau potable construit en 2022 pour les populations de Friguiagbé, Mambia, et Samaya pour un montant de plus de 300 millions de francs guinéens. Grâce aux efforts de RUSAL et de la CBK, plus d'une trentaine de forages d'eau potable ont été construits et équipés ces dernières années. Ce qui a permis de fournir de l'eau potable à des dizaines de milliers de personnes dans les localités reculées de Friguiagbé, Mambia et Samaya », a expliqué le directeur général.

Visiblement satisfait de ce geste, le sous-préfet de Friguiagbé, Mohamed Lamine Kaba a salué les efforts de RUSAL et des autorités de la transition visant à sortir les populations de la misère. « Aujourd'hui, le 6 avril 2023, nous voici encore réunis à Friguiagbé Centre 2 pour l'inauguration de la maison d'accueil et d'un forage à Mokébounyi, dans le district de Friguiagbé.

Ce geste vient de grossir les oeuvres salvatrices de RUSAL en faveur de nos collectivités. Les retombées sont largement ressenties par les populations ici présentes...Nous ne pouvons dire que merci et encore merci au président de la République, le Colonel Mamadi Doumbouya, et à l'ensemble de son gouvernement, car ces acquis ne sont que le fruit de leur large ouverture dans le sens du développement socio-économique de notre pays » a-t-il dit.

De son côté, le secrétaire général chargé de l'administration, Faya Mamadouno a laissé entendre que l'inauguration de ces deux infrastructures est un ouf de soulagement pour les populations de ces localités. C'est la raison pour laquelle il a invité les autorités locales et l'ensemble des citoyens à procéder à une gestion correcte de ces infrastructures pour assurer leur durabilité.

« La problématique de la promotion d'eau potable est au coeur des objectifs de développement durable (ODD), car la santé de la personne en dépend. Et garantir l'accès à tous à une eau potable est un enjeu majeur qui doit désormais se traduire par des actions concrètes dans notre pays. La construction de ce centre d'accueil pour la sous-préfecture de Kindia s'inscrit en droite ligne des préoccupations du moment de cette localité. L'inauguration de ces deux infrastructures est un ouf de soulagement pour les populations de ces localités.

Cela vient s'ajouter à une longue liste de nombreuses réalisations que cette compagnie minière RUSAL/CBK ne cesse d'octroyer aux citoyens. Cependant, ces infrastructures réalisées ne serviront longuement que si elles sont bien entretenues et utilisées à bon escient. C'est pourquoi à cette occasion, j'invite à monsieur le maire et le conseil communal de Friguiagbé et l'ensemble de la population de veiller à la gestion correcte de ces infrastructures et à en assurer la durabilité », a conseillé Faya Mamadouno.