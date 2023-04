Sénégal: FC Metz - Lamine Camara et Pape Amadou Diallo souhaitent aider leur club à retrouver l'élite

Dakar — Les nouvelles recrues sénégalaises du FC Metz (Ligue 2 française), Lamine Camara et Pape Amadou Diallo, ont fait part vendredi de leur ambition d'intégrer l'équipe première afin d'aider le club à retrouver la Ligue 1.

Le FC Metz est descendu en Ligue 2 cette année. La saison dernière, il avait terminé 19e relégué avec Saint-Etienne (18e) et Bordeaux (20e). Les Grenats sont actuellement troisièmes au classement avec 51 points.

"Je suis très content d'être ici. Le FC Metz est un grand club et je rêvais depuis longtemps d'y signer. Aujourd'hui, je suis là pour apporter mon soutien et tout mon savoir-faire. L'équipe a besoin de nous pour aller en Ligue 1 et nous sommes là pour ça et nous allons bien nous sur ça", a soutenu Lamine Camara.

Selon le milieu de terrain sénégalais de 20 ans, son coéquipier et lui doivent s'adapter au sein de leur nouvelle équipe, car "c'est un autre football, un autre état d'esprit et un autre monde" qui se présentent à eux.

Les deux joueurs de l'équipe nationale des moins de 20 ans, en provenance de Génération Foot (Ligue 1 sénégalaise) ont signé avec le club à la croix de Lorraine en débuts février pour trois ans et demi. Ils ont rejoint l'équipe de Metz après leur sacre au Championnat d'Afrique des nations (CHAN) et à la Coupe d'Afrique des nations U20 2023 (janvier et février).

"A notre arrivée, le groupe que nous avons trouvé ici est ouvert et il nous a bien accueilli. Nous avons retrouvé beaucoup de nos anciens coéquipiers. Cela va nous aider à mieux nous adapter. Nous allons bien nous intégrer habituer", a rassuré le numéro 18 du club Lorrain.

"Les mois passés ont été dures parce que nous avons enchaîné beaucoup de matchs. Mais tout cela est derrière nous maintenant. Nous sommes en club et faut se concentrer parce que le club a besoin de nous", a-t-il insisté.

Toutefois, il a soutenu que son "ambition immédiate" est d'intégrer le groupe premier afin de marqueur mon empreinte" au sein de son club. "La dernière fois, j'étais au stade et j'ai vu l'enthousiasme du public et cela m'a donné envie d'être sur le terrain et de donner tout pour rendre fiers les supporters", a-t-il dit.

De son côté, Pape Amadou Ndiaye a affiché les mêmes intentions. "L'objectif premier est de jouer avant la fin de la saison. Nous devons tout donner pour aider notre club à monter en ligue 1 et doit donner tout ce que nous avons. Les dirigeants ont confiance en nous et nous allons tout faire pour les aider", a dit l'attaquant sénégalais.