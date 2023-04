Afrique: Lancement de l'initiative 'NBA Academy Showcase Africa', pour booster le talent des jeunes

Dakar, 7 avr APS) - La première édition de la NBA Academy Showcase Africa, lancée à Dakar, est une initiative destinée à aider les jeunes à développer leurs talents en basketball et d'augmenter leurs chances d'intégrer la NBA, le championnat professionel anord-américain, a soutenu son promoteur, responsable de Basketball Operations, NBA Africa, Franck Traoré.

Repris par les journaux dakarois Walf Quotidien et Le Quotidien dans leur éditions de vendredi, Franck Traoré a relevé que "beaucoup de scouts viennent en Afrique à la quête de la perle rare. Avec cet événement, nous voulons aider les jeunes à, d'abord, développer leur talent puis de maximiser leurs chances d'intégrer un jour la NBA".

Il s'exprimait lors du lancement jeudi à Dakar de la première édition de la "NBA Academy Showcase Africa" prévue du 6 au 9 avril.

L'évènement sportif a réuni près de 71 jeunes venus de 26 pays et issus de la "NBA Academy Africa", de la "NBA Academy Latin America" (Mexique), de "Mountain Stars Basketball Club" (Etats-Unis) et "Seed Academy de Thiès".

Selon Franck Traoré, "la plupart du temps, les jeunes avaient l'habitude de voyager partout dans le monde. Nous avons pensé qu'il était important de créer la même chose en Afrique. Les gens apprécient beaucoup de venir en Afrique ".

"Nous voulons à travers cette activité que ces talents n'aient plus besoin de faire une transition vers l'Europe ou les Etats-Unis, mais qu'ils intègrent directement la NBA. C'est bel et bien possible", a-t-il soutenu.

Il a estimé que le continent africain regorge "de talents et réuni les conditions pour organiser ce genre d'évènement".

"Pour l'instant, nous voulons organiser le camp chaque année. S'il est possible de le faire entre Saly et l'Afrique du Sud, nous le ferons aussi. Mais le plus important, c'est de pouvoir rassembler tout ce beau monde, chaque année, et montrer au reste du monde que l'Afrique regorge de talents", a-t-il dit.