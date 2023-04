Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 08 Avril023

Sénégal : Justice- Les avocats d’Ousmane Sonko dénoncent une « justice expéditive »

Les avocats de l’opposant Ousmane Sonko ont dénoncé, jeudi, à Dakar, ‘’une justice expéditive’’ visant à rendre leur client inéligible à l’élection présidentielle du 25 février 2024.« Dans cette affaire, il n’y a pas eu de procès. Un procès, ce n’est pas seulement un cadre formel. C’est aussi un contenu […] Il faut que le procès soit indépendant, juste et équitable, ce qui suppose l’existence d’un tribunal indépendant et impartial », a soutenu Me Amadou Diallo.(Source :adakar.com)

Côte d’Ivoire : Infrastructures sportives- Les nouveaux stades de Yamoussoukro et San pedro baptisés

Les nouveaux stades de Yamoussoukro et San pedro porteront respectivement le nom de Charles Konan Banny et Laurent Pokou. Charles Konan Banny, décédé en septembre 2021 à l’âge de 78 ans et inhumé à Yamoussoukro, a occupé les fonctions de gouverneur de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) avant de revenir en Côte d'Ivoire où il a occupé le poste de Premier ministre pendant deux ans. Feu Laurent N'dri Pokou, quant à lui, figure sur la liste des Grands noms de l’histoire du Football ivoirien. Désigné à deux reprises meilleur buteur de la CAN (1968 et 1970), il détenait jusqu’ en 2018, le record de buts (14) inscrits lors d’une phase finale de CAN avant de se faire devancer par le camerounais Samuel Eto’o. Les stades de Yamoussoukro et de San Pedro ont chacun, une capacité de 20.000 places. (Source : abidjan.net)

Algérie : Diplomates algériens assassinés au Mali- Tebboune accuse un « État voisin »

Même s’il ne nomme pas cet « État voisin », l’accusation est sans doute adressée au Maroc, avec lequel l’Algérie a rompu ses relations depuis août 2021. En novembre 2021, la Présidence de la République avait accusé dans un communiqué le Maroc d’avoir assassiné trois commerçants algériens à la frontière entre le Sahara occidental et la Mauritanie. Les commerçants ont été tués le 1er novembre dans un bombardement de l’aviation marocaine. Ce genre d’actes ne dissuade toutefois pas l’Algérie d’accomplir son rôle vis-à-vis du Mali. « Personne ne nous empêchera d’aider nos frères au Mali et nous ne laisserons personne séparer le nord-mali du reste du pays », a réitéré Abdelmadjid Tebboune. Le président algérien a souligné en outre que l’Algérie et la France n’ont pas la même vision quant à la solution à la crise malienne. (Source : abamako.com)

Tunisie : Migration clandestine- 52 migrants clandestins repêchés au large des côtes du pays

52 migrants clandestins ont été repêchés vivant dans la nuit du mercredi 5 au jeudi 6 avril 2023, au large des côtes du centre-est de la Tunisie, après que les embarcations aient chaviré selon la garde nationale tunisienne. Les unités flottantes tunisiennes sont rapidement intervenues tandis que les embarcations avaient chaviré au large de Monastir et de Mahdia. Parmi les naufragés, figurent 36 migrants de nationalités subsahariennes et 16 tunisiens. La Tunisie, dont certaines portions de littoral se trouvent à moins de 150 km de l’île italienne de Lampedusa, enregistre très régulièrement des tentatives de départ de migrants, en grande partie des subsahariens, vers l’Italie. La Méditerranée centrale est la route migratoire la plus dangereuse du monde, selon l’organisation internationale des migrations, qui estime que plus de 18.000 migrants y sont morts ou disparus depuis 2014. (Source : alibreville.com)

Gabon : Révision de la Constitution- Actée par le Parlement réuni en Congrès

Les députés et sénateurs réunis en Congrès ont adopté à une écrasante majorité la nouvelle Constitution révisée. Cette révision intervient suite à la tenue en février dernier d’une concertation politique entre la majorité et l’opposition. Le Parlement est allé très vite, car les nouvelles dispositions de la Constitution seront appliquées lors des élections générales (présidentielle, législatives et locales) prévues avant la fin d’année. « Mission accomplie », c’est en ces termes que le président de l’Assemblée nationale, Faustin Boukoubi a mis fin au congrès qui a réuni les députés et les sénateurs pour adopter la nouvelle Constitution. « Je pense que nous avons fait le plein de nos voix, estime Luc Oyoubi, sénateur de la majorité. Nous avons obtenu 178 "pour", donc nous sommes très satisfaits. Tout le monde a été très discipliné. » (Source : Rfi)

Guinée : Transport aérien- Des précisions sur le lancement de la nouvelle compagnie aérienne…

Vingt ans après la liquidation de compagnie nationale « Air Guinée », la junte qui a renversé Alpha Condé veut doter la Guinée d’une nouvelle compagnie aérienne. Interrogé le vendredi 7 avril 2023 par Africaguinee.com sur l’état d’avancement de cet autre projet phare des autorités de la transition, le ministre des Transports a apporté quelques précisions.« Nous avons bien avancé dans le processus juridique pour la création de la compagnie aérienne. Justement, nous réalisons ces infrastructures aéroportuaires entre autres, en prélude au lancement de la compagnie nationale. On ne peut pas lancer une compagnie aérienne nationale, lorsque nous n’avons pas des infrastructures qui permettent à cette compagnie de pouvoir desservir notre région. Il était important de commencer par là et ensuite, continuer à travailler sur la création de la compagnie aérienne… », a déclaré le ministre Félix Lamah.(Source :africaguinee.com)

Burkina Faso : Passation à l’état-major général des armées- Le Colonel-major Célestin Simporé prend officiellement fonction

Le Colonel-major David Kabré vient de passer le flambeau au Colonel-major Célestin Simporé à la tête de l’état-major de l’armée ce jeudi 06 mars 2023. C’est au cours d’un cérémonial militaire que le Colonel-major Célestin Simporé a reçu des mains de son prédécesseur le commandement. Le nouveau chef de l’état-major général des armées, Colonel-major Célestin Simporé place son commandement sous le signe de la discipline, le patriotisme et le sens du sacrifice. Il a été nommé par décret présidentiel le 31 mars 2023. (Source : aouaga.com)

Centrafrique : Insécurité - Libération de 19 militaires des Faca

Dix-neuf éléments des Forces armées centrafricaines (Faca), retenus près de deux mois par les rebelles de la Coalition des patriotes pour le changement (Cpc), ont été libérés mardi dans le nord de la République centrafricaine (Rca), a-t-on appris de source officielle. Ayant été libérés à Sikikédé, un village dans la préfecture de Vakaga (nord), les militaires ont été ramenés à Birao, chef-lieu de ladite préfecture, par le Comité international de la Croix-Rouge (Cicr) et la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (Minusca), a confirmé mercredi à Xinhua le préfet de la Vakaga, Léonard Mbelle. Selon lui, les 19 des 20 militaires centrafricains pris en otage le 14 février dernier ont été libérés après des négociations menées par le Cicr.( Source : abangui.com)

Une sélection de Bamba Moussa