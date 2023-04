Sénégal: Accélération de sa transformation numérique- Dakar obtient 150 millions $ de la Banque mondiale

Le gouvernement sénégalais a fait du numérique un pilier central du développement socio-économique. Pour l’exercice financier 2023, un budget d’environ 188 millions USD a été alloué au ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique pour ses activités. Rapporte l’Ecofin.

Dans ce cadre, le Sénégal vient d’obtenir un grand soutien de la Banque mondiale. Selon Ecofin, cette institution a accepté d’octroyer un financement de 150 millions USD au Sénégal pour accélérer la transformation numérique du pays. A cet effet, un accord a été signé le jeudi 6 avril par Mamadou Moustapha Bâ, ministre des Finances et du Budget, et Keiko Miwa , directrice pays de de l’institution de Bretton Woods pour le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Sénégal.

Les fonds seront notamment utilisés pour renforcer l’environnement juridique, réglementaire et institutionnel de l’économie numérique ; étendre la connectivité à haut débit abordable dans les zones reculées ; améliorer les compétences numériques de la population ; dynamiser les services publics numériques et développer des systèmes de santé numériques sélectionnés. Ces différentes initiatives seront pilotées par le ministère des Télécommunications et de l’Economie numérique. Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre du Projet d’Accélération de l’Economie Numérique (PAEN) qui fait partie de l’axe 1 du Plan Sénégal Emergent (PSE). Elles cadrent également avec la volonté du gouvernement sénégalais d’accélérer la transformation numérique du pays et d’atteindre les objectifs fixés dans le plan stratégique « Sénégal Numérique 2025 », à deux ans de l’échéance. Récemment, le président Macky Sall a recommandé la mise en œuvre d’un Plan d’urgence pour accélérer la couverture intégrale du territoire national en réseaux de téléphonie mobile. «Au Sénégal, l’adoption des technologies numériques génère des bénéfices importants. En effet, dans les zones où l’Internet mobile est disponible, le niveau de consommation des ménages augmente de 14 % et l’extrême pauvreté diminue de 10 % », a déclaré Mme Miwa. « Il est essentiel de tirer parti des technologies numériques au profit de la population dans des secteurs critiques, tels que la santé, où les solutions numériques, notamment les dossiers médicaux électroniques, la télémédecine, la gestion des vaccinations et autres applications peuvent avoir un impact tangible ».