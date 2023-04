Ile Maurice: Décès d'un adolescent à la suite d'une opération chirurgicale - Ouverture d'une enquête judiciaire 12 ans après

Il a fallu attendre 12 ans. Une enquête judiciaire sur la mort d'un garçon de 15 ans, en 2011, à la suite d'une opération de l'appendicite, a démarré depuis lundi et s'est poursuivie hier devant la cour de district de Flacq.

C'est le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) qui a initié cette enquête judiciaire afin d'établir s'il y a eu négligence médicale. C'est le Dr Vishwas Teelucksingh Mohabeer qui avait opéré l'adolescent.

Interrogée par Me Arvin Ramsohok du bureau du DPP, la mère d'Elvin Veerapen est revenue sur les circonstances entourant l'admission du jeune garçon à la clinique du Bon Pasteur à RoseHill. «Je me suis tourné vers le privé lorsque mon fils souffrait de douleurs au ventre. Une fois le rendez-vous pris chez le médecin à la clinique du Bon Pasteur, ce dernier devait nous apprendre que notre fils souffrait d'appendicite et devait soit se faire opérer ou prendre les médicaments mais qu'avec ceux-ci, le risque de récidive de la maladie était probable. On a donc opté pour la première suggestion et le 31 août 2011, mon fils s'est fait opérer à la clinique du Bon Pasteur», raconte la maman, qui ne s'est toujours pas remise de la disparition de son fils.

Or, une fois rentré chez lui après sa décharge de la clinique, Elvin souffrait d'atroces douleurs. «Le 2 septembre, il vomissait et pouvait à peine manger ou aller aux toilettes. Notre enfant a dû se faire admettre une deuxième fois à ladite clinique et comme j'ai remarqué un changement de couleur sur les ongles de mon fils, j'en ai fait part au médecin qui nous a dit que c'était normal mais a proposé une deuxième intervention chirurgicale étant donné, disait-il, que l'intestin de notre enfant se serait perforé.

Il souffrait beaucoup et m'avait dit «ma mo pa pe trouve toi et mo contan zot mama e papa». Il ne pouvait ni se déplacer ni s'allonger et n'arrivait pas à aller aux toilettes. Il vomissait tout ce qu'on lui donnait à manger et ses douleurs étaient de plus en plus violentes et persistantes», poursuit la mère en pleurs en cour, visiblement très affectée de revenir sur ces instants particulièrement pénibles.

Peu après, selon ses dires, le médecin est revenu les voir pour les informer que leur fils devait être transféré aux soins intensifs de l'hôpital de Flacq. Et c'est par la suite que les parents devaient apprendre le décès du collégien.

Après l'intervention de la mère, la séance a été ajournée au 21 avril. Me Ramsohok a également interrogé le Medical superintendant de l'hôpital, qui a produit le dossier du jeune homme en cour. Si l'avocat a réclamé un rapport intégral, il a tenté d'avoir les documents concernant deux autres personnes qui ont déjà porté plainte contre le Dr Vishwas Teelucksingh Mohabeer pour négligence médicale.

Pour rappel, cette affaire avait éclaté lorsque les parents d'Elvin Veerapen, en apprenant le décès de leur fils aux soins intensifs de l'hôpital de Flacq, devaient appeler le médecin concerné pour lui faire des reproches. Ce dernier avait alors porté plainte contre eux pour harcèlement. «On avait reçu un appel de la police nous demandant de ne pas harceler le médecin. Une enquête avait même été ouverte par le Medical Council», rappelle le père du défunt.