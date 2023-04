Ile Maurice: Le Morne - Une fillette de six ans blessée lors d'une sortie en mer

Depuis jeudi, une Danoise de six ans est admise à l'hôpital Victoria, Candos. Cela fait suite à un accident, qui s'est produit, le même jour, lors d'une sortie en mer au large du Morne. L'état de santé de l'enfant est stable. La police de La-Gaulette a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident. C'est le skipper du bateau, âgé de 33 ans, qui a rapporté le cas à la police.

Cette famille danoise est arrivée à Maurice, le samedi 1er avril. Et jeudi, la fillette et ses proches avaient une sortie de prévue en mer à 7 heures. Ils étaient quatre à monter à bord du bateau nommé Volcan et ils se sont dirigés vers le large au Morne pour regarder les dauphins, soit à environ 200 mètres de l'Îlot Fourneau.

Aux alentours de 7 h 45, le père de la fillette a plongé en compagnie d'un employé et la grand-mère de l'enfant a aidé celle-ci à entrer dans l'eau et nager. Le skipper a expliqué aux policiers qu'à ce moment-là, la mer était houleuse et que les vagues étaient hautes de trois mètres. Il a dû mettre le bateau en marche pour éviter de dériver. C'est à ce moment-là qu'il a entendu les cris de la fillette.

Il s'est aussitôt jeté à l'eau pour savoir ce qui se passait et il a vu la fillette dont les pieds étaient en sang. Il l'a aussitôt prise dans ses bras et l'a ramenée à bord, lui prodiguant les premiers soins avant de ramener la famille à terre. De retour à l'hôtel, d'autres soins ont été prodigués à l'enfant, qui a ensuite été menée au centre de santé Dr Yves Cantin à Riviere-Noire. Sur place, les membres du personnel médical ont examiné l'enfant avant de la transférer à l'hôpital Victoria.