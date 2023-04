Madagascar: Trafic de drogue à Toamasina - Le gérant d'un bar interpellé, une soixantaine de jeunes arrêtés

Un coup de filet de la police nationale à Toamasina a permis de capturer le propriétaire d'un bar, planque des délinquants à Toamasina. Après quelques jours d'enquête, la police locale est intervenue jeudi soir après avoir découvert qu'à Tanamakoa, un bar nommé « Palistone » abrite les délinquants.

Ces jeunes se font droguer sur les lieux. Une information correcte, qui donne l'occasion aux enquêteurs de la police nationale de stopper net la pratique. Selon l'information fournie auprès de la police, le propriétaire d'un bar vendait des drogues à ses clients dont les jeunes âgés entre 12 et 17 ans. Les policiers locaux l'ont interpellé puis placé en garde à vue. Il doit prochainement comparaître en justice pour détention et propagation de drogues.

Arrestation d'une soixantaine de délinquants

Une soixantaine de délinquants ont été arrêtés par les éléments de la police nationale au bar « Palistone ». Ces jeunes sont des accoutumés des lieux pour boire et prendre de la drogue. D'après l'explication de la police, il y a un lien fort entre ces jeunes et les activités criminelles commises par des mineurs ces derniers jours à Toamasina. L'interpellation immédiate a donné lieu à une fouille fructueuse et à la fermeture du bar. Ces dernières semaines, la ville de Toamasina est le théâtre d'un phénomène d'accélération de viols, vols et consommations de drogue par des mineurs.

Structurellement, la délinquance des jeunes a toujours existé, mais ces derniers jours, ces jeunes passent à une vitesse supérieure et deviennent de plus en plus agressifs. La police nationale a décidé de renforcer la lutte contre la propagation et la consommation de drogue par les jeunes. En outre, ces jeunes se droguent et s'adonnent ensuite à une activité criminelle. Généralement, les opérations de la police ont abouti à des résultats concrets comme des arrestations et des déferrements.