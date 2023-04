Madagascar: Trois jours de recueillement et de détente en perspective

Pour la population, ce week-end pascal est une parenthèse bienvenue dans cette vie de plus en plus oppressante. Depuis le début de l'année, elle jongle avec les problèmes matériels et les soucis causés par une insécurité grandissante.

Elle suit aussi avec inquiétude l'évolution d'une situation politique de plus en plus tendue. Les événements se sont précipités ces derniers temps, mais il n'y a pas eu de dérapages. Ces trois jours de pause vont permettre de retrouver une certaine quiétude et d'oublier ce stress permanent, devenu un compagnon dont on n'arrive pas à se défaire.

Trois jours de recueillement et de détente en perspective

Ce sont trois jours de recueillement et de détente auxquels les Malgaches vont avoir droit. Depuis le début de la semaine, les chrétiens se sont tournés vers le Seigneur et ont assisté aux offices religieux de la semaine sainte. Demain, en assistant aux cultes et aux messes de Pâques, ils essaieront de retrouver cette paix intérieure qui leur a fait défaut ces derniers temps.

Oubliés, la course effrénée qui les empêche de vivre normalement, les tracas qu'ils doivent endurer face à l'insécurité. Ils vont se retrouver en famille en ville ou à la campagne pour se ressourcer. Les lieux de villégiatures vont être pris d'assaut. Les hôtels d'Ampefy ou de Mantasoa affichent complets. Antsirabe sera de nouveau la destination de beaucoup de Tananariviens et va retrouver son animation habituelle en cette période pascale. Les coopératives de transport vont augmenter la fréquence de leur rotation car elles prévoient un afflux important de voyageurs.

Les agents de la circulation routière vont être plus nombreux et veilleront au grain pour empêcher la recrudescence des accidents de la route. Lundi, ce sera le temps des piqueniques et des sorties pour tous ceux qui le désirent. Les nombreux spectacles accueilleront un public sevré depuis longtemps de concert et désireux de se défouler. Ce sont trois jours qui seront vraiment bénéfiques pour une population usée par les épreuves qu'elle a traversées.