Madagascar: 48e RNS - Que la fête commence à Vichy

Va pour les trois jours de festivité à Vichy à l'occasion de la Rencontre Nationale Sportive (RNS) 2023. Des tournois sportifs, des activités culturelles, des spectacles sont au programme.

C'est parti. Le coup d'envoi de la 48e édition de la Rencontre Nationale Sportive sera donné ce matin au Palais des Sports du parc omnisports de Vichy. Les organisateurs ont peaufiné les derniers préparatifs, hier, à travers la mise en place des différents stands au Village de Madagascar, la mise aux normes des différentes infrastructures sportives.

Comme lors des 7 éditions organisées dans la ville d'eaux thermales, pendant trois jours, le Parc Omnisports Vichy-Auvergne-Rhône Alpes vivra sous les couleurs de Madagascar, où des Malgaches de la diaspora des quatre coins de l'Hexagone, des autres pays européens et de ceux venus spécialement de Madagascar, se retrouveront au Village de Madagascar. Des ventes et des animations pimenteront les trois journées avec les plats malagasy, les artisanats malgaches et bien d'autres. Plus de 7 000 visiteurs et sportifs sont attendus. Des ateliers dédiés aux enfants à travers des jeux de société, des jeux traditionnels et des concours de « soratononina »

10 disciplines

La RNS, c'est avant tout du sport, sa colonne vertébrale est composée de 10 disciplines collectives et individuelles entre autres le football, le basket-ball, le volley-ball, le tennis de table, le tennis, la pétanque, le golf, le karaté, la natation et le judo. Le public retrouvera d'anciens sociétaires au sein des équipes nationales à l'image de Fetra Ratsimiziva du judo, Lucas du tennis, Melvin Adrien des Barea et Kevin Gilbert du basket-ball.

Amateurs ou professionnels, petits et grands, les athlètes seront à l'honneur pendant ces soixante-douze heures. La RNS, c'est une institution, un rendez-vous de la diaspora initié par une poignée d'étudiants malgaches un matin d'avril 1975. En 48 ans, la RNS a vécu et survécu et quoi de mieux que le sport pour rassembler dans la fraternité. Que la fête soit belle à Vichy!