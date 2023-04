Madagascar: Météo du week-end - Des orages attendus dans l'après-midi de Pâques

Temps nuageux avec quelques apparitions du soleil depuis hier pour la capitale et les Hautes Terres centrales, tandis que pour les deux prochains jours, les activités orageuses pourraient se généraliser sur l'ensemble de la Grande île.

Le paramètre météo est à prendre en compte pour ce week-end pascal qui commence ce jour, notamment pour ceux qui prévoient des activités de sortie et d'escapade durant la trêve. Globalement, les journées seront nuageuses en début de matinée, notamment ce jour et demain. Selon Météo Madagascar, les activités orageuses seront observées sur l'ensemble du pays, sauf dans la partie Nord-Est où le temps sera plutôt nuageux avec quelques averses à prévoir.

Ainsi, pour ce jour, les prévisions font état d'un temps nuageux sur plusieurs régions du pays avec possibilité de pluies faibles sur les Hautes terres centrales et la partie Est du pays aux premières heures du jour, puis évoluera vers un temps partiellement nuageux pendant la matinée. Dans l'après-midi, des activités orageuses seront observées sur les Hautes Terres centrales ainsi que les parties Ouest, Nord-Ouest, Sud-Est et le Grand Sud, notamment l'Anosy.

Pluvieux

Demain, jour de Pâques, un temps nuageux le matin est prévu sur la partie sud du pays, avec quelques averses isolées. Quant aux régions centrales, les averses orageuses seront probablement au rendez-vous, ainsi que de faibles pluies intermittentes attendues le soir et la nuit. Le lundi de Pâques, un temps similaire est encore attendu sur les hautes terres.

Côté températures, les maximales se situeront autour de 27°C et 28°C durant le week-end dans la capitale, à Antsirabe et à Fianarantsoa. Maevatanana enregistre toujours les températures les plus élevées, entre 34°C et 35°C. Les minimales pour Antananarivo et Antsirabe seront respectivement de 17°C et 16°C.

Ailleurs, les températures prévues sont de 23°C à 33°C à Morondava ; 22°C à 29°C à Mananjary et Farafangana ; 23°C à 31°C à Toamasina ; 24°C à 35°C à Mahajanga ; 22°C à 32°C à Toliara et 24°C à 32°C à Antsiranana.