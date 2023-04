Madagascar: Ivato - Un faux gendarme arrêté pour escroquerie

Les gendarmes ont arrêté un individu présumé auteur d'escroquerie, usurpation de fonction et menace, ce jeudi après-midi, dans le fokontany Mandrosoa dans la commune rurale Ivato, district Ambohidratrimo.

Il se fait passer pour un gendarme et se fait appeler « chef Fidy » pour escroquer ses cibles. Il prétend avoir des contacts pouvant régler une affaire au sein de la gendarmerie. Il demande une somme conséquente à ses proies. Mais quand elles lui réclament leur argent à cause du non accomplissement du service demandé, le faux gendarme ne va pas hésiter à influencer, intimider voire menacer les victimes.

L'homme est, de ce fait, poursuivi pour des délits d'escroquerie et d'usurpation d'identité et de menace. Lors de son interpellation, il était en possession d'une tenue de combat et après son arrestation, trois personnes se sont présentées au bureau du poste avancé Mandrosoa Ivato déclarant être ses victimes. Lassés par cette escroquerie, les gens ont fini par déposer plusieurs plaintes. L'homme a reconnu les faits qui lui sont reprochés, notamment la menace contre ses victimes. Face aux nombreux témoignages attestant des mêmes faits, une enquête est ouverte par la gendarmerie.