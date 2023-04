Madagascar: Région DIANA - Construction de deux complexes halieutiques

Les districts d'Ambanja et de Nosy-Be bénéficieront chacun d'une infrastructure halieutique, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet SWIOFish 2, financé par la Banque mondiale.

Il s'agit d'un projet régional du Sud-Ouest de l'Océan Indien pour la gestion des pêcheries et une croissance partagée. Son objectif principal consiste à améliorer la gestion des pêcheries prioritaires au niveau régional, national et local. L'appui institutionnel du ministère de la Pêche et de l'Économie Bleue fait partie des composantes de ce projet. Cette fois-ci, SWIOFish finance la construction de deux complexes halieutiques au profit des deux districts dans la région de DIANA, à savoir, Ambanja et Nosy-Be. En tout, huit grands travaux y seront menés.

Développement de la chaîne de valeur

Cette infrastructure halieutique comportera notamment une chambre froide et une manufacture de glace ainsi qu'un château d'eau et un marché couvert destiné à écouler les captures des pêcheurs. Elle sera également composée d'une salle de réunion et d'un bureau du gestionnaire. En outre, ce complexe halieutique sera autonome et doté d'une électrification hors grille par des panneaux solaires allant de 25 kw à 75 kw.

En revanche, la capacité de fabrication de glace en paillette servant à conserver les produits halieutiques, s'élève entre 500 et 1 500 kg par jour. Le ministre de tutelle, Mahatante Paubert a souligné l'importance de la mise en place d'une telle infrastructure pour l'amélioration de la gestion de la pêcherie et par la suite l'amélioration de la sécurité alimentaire ainsi que la réduction de la pauvreté.

De surcroît, cela contribue à l'autosuffisance alimentaire tant prônée par l'Etat. Le développement de la chaîne de valeur n'est pas en reste. Les associations des pêcheurs bénéficiaires de cette infrastructure n'ont pas caché leur satisfaction étant donné que cela va permettre de développer leurs activités. Il faut savoir que la région de DIANA figure parmi les régions à forte potentialité en matière de production halieutique après Boeny.

Embarcations en nette augmentation

Dans la même foulée, la gestion des ressources halieutiques à Nosy Faly, dans le district d'Ambanja a été transférée officiellement à l'union des pêcheurs Manongalaza, à cette occasion. L'ouverture de la pêche à la population locale est, entre temps, lancée cette année. Mais force est également de constater que le nombre d'embarcations utilisant un moteur de 15CV et plus est en nette augmentation depuis ces cinq dernières années dans les eaux maritimes côtières du pays alors que le nombre de navires artisanaux ayant obtenu des licences halieutique pour la même période reste insignifiant.

De nombreux petits pêcheurs ont ainsi pu améliorer leurs pirogues en embarcations motorisées mais ils opèrent encore dans l'informel étant donné que l'activité nécessite une licence halieutique, conformément au Code de la Pêche et de l'Aquaculture. Un atelier de sensibilisation sur la promotion de la pêche artisanale a ainsi été organisé à Nosy-Be, en vue d'améliorer la gouvernance de la pêcherie à Madagascar.