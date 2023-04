Afrique: Accès à internet - La RDC citée parmi les pays les plus chers d'Afrique subsaharienne

Les internautes congolais consacrent plus de 10 % de leur revenu mensuel pour bénéficier d'un gigaoctet de données mobiles. Dans cette catégorie, il y a d'autres pays comme la République centrafricaine, le Tchad, le Zimbabwé, la Guinée équatoriale, le Burundi, le Togo et le Liberia.

Le rapport produit par le Think tank américain Atlantic Council, en collaboration avec le Think tank marocain Policy Center for the New South, confirme que l'internet reste un luxe pour nombre de pays du continent africain au sud du Sahara. Neuf d'entre eux sont classés au rang des pays dont les habitants ne dépensent en moyenne que moins de 2 % de leur revenu mensuel pour bénéficier d'un gigaoctet de données mobiles. Et puis, il y a un autre groupe où les habitants consacrent plus de 10 %.

Dans cette catégorie, on retrouve malheureusement la République démocratique du Congo (RDC) et d'autres pays proches comme la Centrafrique et le Burundi. L'étude démontre que la plupart des pays les plus chers au monde se retrouvent dans la partie subsaharienne de l'Afrique. Sur la question des coûts onéreux, les experts ont relevé quelques causes majeures, dont le déficit d'infrastructures, le manque de concurrence, les habitudes de consommation et les cadres réglementaires rigides.

En 2022, le classement des régions les plus chères se présente de la sorte : Afrique subsaharienne (4,47 dollars), Amérique du Sud (2,72 dollars), Europe de l'Ouest (2,72 dollars) et Asie (1,47 dollars).