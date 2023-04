Congo-Brazzaville: 6e édition du Prix Studio 210 - Vingt-deux trophées de l'excellence décernés

La sixième édition du Prix Studio 210 Trophées panafricains de l'excellence a décerné vingt-deux trophées à quatre catégories, au cours d'une cérémonie qui a eu lieu au Centre national de radio et télévision (CNRTV) à Nkombo, dans le neuvième arrondissement de Brazzaville, Djiri.

Des vingt-deux trophées décernés par Studio 210 Trophées panafricains de l'excellence, que manage Ed Chevry Diazz Kouamala, il y a la Révélation musicale avec « Ni béto », chanson distribuée et produite par Ba'Kongos kulture, qui a fait de Zuko ya Deble une des figures montantes de la musique Drill... de Dolisie et Pointe-Noire. Quant à la Promotion culturelle, le trophée a été décerné à la Maison russe pour avoir célébré avec les artistes congolais l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, le 14 décembre 2021. Cette maison a organisé respectivement une soirée en février 2022 avec l'artiste musicien Djoson Philosophe. Puis, en fin décembre, le concours "Rumba na bilengué" dédié aux enfants. Un élan que le comité d'organisation a tenu à saluer.

Le trophée Culturae personality/ Personnalité culturelle de l'année, a été décerné à Emma Mireille Opa Elion pour son engagement culturel. Le Grand Prix littéraire a été remis à Julien Makaya Nzoundou pour son livre « Chronique de l'école sous les tropiques », publié aux éditions Kemet en 2022. Un livre qui relance le débat sur l'éducation et l'instruction des enfants à l'école tout en soulignant la responsabilité des parents et la posture de l'enseignant. Virginie Awé Ngolo a reçu le trophée Belles lettres pour la participation de son style et de sa thématique de « Une pierre précieuse sur l'île de Virginie » : « Une robe pour deux » ; « Le silence de la tombe ». Trois livres au genre littéraire diversifié (Nouvelles, roman, poésie) dédiés soit à sa vie de famille, soit à ses sentiments amoureux mais toujours avec un personnage clé : son mari.

Dans le domaine des médias, le Prix d'excellence BBS, réservé à ceux qui font preuve de créativité et d'innovation, a été décerné à deux lauréats, notamment l'émission « Télé Congo chez vous », un programme particulier de la télévision nationale congolaise qui met en lumière les collectivités locales en faisant le tour des départements et en valorisant les spécificités. Une émission conçue par Féfé Maltherne Ngakiegny et présentée par Fanas Nsiensié. Puis « Manuel Actu », une page Facebook dédiée à la promotion et à la communication des musiques urbaines.

Ce média en ligne a contribué à l'émergence et l'essor des musiques électroniques au Congo. Les initiales BBS sont un hommage à Borgia Bouesso Samba, journaliste émérite congolais décédé le 28 novembre 2019, à Brazzaville. Quant au trophée Média de l'année, il a été décerné à la chaîne de télévision en ligne Tsiéleka, lancée en 2020. Elle a su s'imposer grâce à sa ligne éditoriale et son professionnalisme, surtout la pertinence de ses sujets de reportage. Le trophée Pan'Afrika élite & leadership a été attribué au Forum numérique Congo initié par Rufin Eugène Bouya et dont la deuxième édition s'est tenue sur le thème « L'innovation technologique et la donnée au coeur des transformations digitales : enjeux et défis » à Pointe-Noire, en février 2022.

La religion et la musique au rendez-vous

Dans le domaine de la religion, le trophée Ecclésia, encourageant et accompagnant le grand travail que font les hommes d'église au service de la population, a été attribué au pasteur Pascal Oweli de la communauté chrétienne La caverne, pour son engagement au service des malades mentaux et des délinquants en vue de leur guérison et leur reconversion à Jésus-Christ.

Le Prix spécial de l'évangélisation a été décerné au pasteur Jean Rufin Ondongo de l'Assemblée Jésus- Christ est vivant, un véritable fanatique de Jésus-Christ dont il a consacré un combat depuis un moment, celui de rétablir la vérité sur sa date de naissance. Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre, évangélise-t-il partout entre séminaires et conférences dans et en dehors de son église. Le Grand prix Kamité a été offert à Me Anael Moussakanda, guide spirituel de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux.

Il a fait découvrir par ses interventions à l'émission du peuple Studio 210 et via son école les mystères de la spiritualité égyptienne (Egypte antique) et enseigne, entre autres, sur l'origine Kamité des peuples hébraïques et autres ... Quant au Trophée d'excellence Lisalisi, il a été donné à la fondation Privat-Frédéric-Ndéké qui oeuvre dans le social, au Nord et au Sud du pays, en formant des jeunes à la conduite, aux métiers de l'esthétique et de la couture. Chaque année, elle met gracieusement à la disposition des candidats aux examens d'État des moyens de transport.

Deux lauréats pour le Prix de l'artiste

Dans le domaine de la musique, le Meilleur album de l'an 2022 a été remis à l'artiste Mixton qui, à travers son album « Etoile du Congo », une autoproduction avec un arrangement et une dimension artistique de qualité, chante l'amour et les réalités de la vie entre interpellation, conseils et engagement. Le prix Artiste de l'année a été attribué à deux lauréats. Premièrement Afara Tsena avec son style "Mbokalisation" et son titre « Mbokalisation 3.0 » sorti en avril 2022 et « Afro Mbokalisation » en décembre de la même année enflammant Tik Tok tout en favorisant la popularité de la danse Mopacho.

Depuis, il fait le tour des villes africaines et européennes pour des spectacles. Secondo Laila And the Groove, artiste féminin qui a su sortir de sa zone de confort en s'imposant sur la scène musicale avec un autre registre qui est le RAP. Illustration avec "MBM" qui a cassé les codes et a propulsé davantage l'artiste, et "Roud 1" ; deux chansons qui n'obéissent pas forcément au style de prédilection. L'artiste Black Panther a reçu le Grand prix slam cette année pour la pertinence de la thématique de son texte « Mavula » qui rend hommage à Brazzaville et surtout l'imagerie, la personnalisation ainsi que la juxtaposition des réalités et à la fois la sublimation, la dénonciation pour la beauté et l'histoire de la ville.

Il y a eu aussi des trophées comme Prix d'honneur Bunkulu « Culture et diversité », attribué à la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Arts, Lydie Pongault ; Grand prix Eureka pour la bonne gouvernance, décerné à l'administrateur maire de l'arrondissement 9, Djiri, Ida Victorine Ngampolo ; enfin le Prix de meilleur humoriste de l'année octroyé à Juste Parfait. Notons que la cérémonie a été agrémentée par la soeur Bénie Chicane joie.